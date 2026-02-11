Selda Uskan

SON DAKİKA
Kafadan çatlak kardeş

Eklenme Tarihi 11 Şubat 2026

Selda abla soruyorum, bir kız öz be öz kız kardeşini ölümüne kıskanır mı? Belki biraz daha güzelim o kadar. Bir de öğrenim hayatımızda daha başarılıydım. Ve çevremde çok seviliyorum. Ama o özellikle sevgilisi ile bozuştuğunda bana yükleniyor. Adamdan beni kıskanıyor. Bana ilgisi olduğunu sanıyor. Halbuki yok öyle bir şey! 14 yıllık beraberliğinde bu adama ev aldırdı. Anne-babamızı erken yaşta kaybettiğimiz için onunla kalmak zorundayım. Şu anda babamın emeklisiyle geçiniyorum. Size "Ne yapmalıyım Selda abla" diye soracağım ama cevabınızı biliyorum; "Hemen bir iş bul çalış diyeceksiniz. Peki ne iş yapacağım ki ayrı ev tutabileceğim? "Alttan al kardeşinle iyi geçin, zırt pırt evden kovmasın" deme, çünkü kafadan çatlak. Bir gün "Evimi terk et" deyip, eşyalarımı pencereden atıyor. İki gün sonra "Bebişim kafam attı burası ikimizin de yuvası" deyip çağırıyor. Ben de mecburen gidiyorum. Bir de kendisi çok pis, ev işi yapmaz, o yüzden de bana ihtiyacı var. Melek Çalış

S.U.Cevap: Gerekirse evlere temizliğe git AMA MUTLAKA ÇALIŞ.

