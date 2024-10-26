Selda Uskan

SELDA hanım, 'parasızlıktan estetik yaptıramayan ev kadınlarının' sesi olur musunuz lütfen. Çünkü boşanmaların çoğu, 'karısını artık yaşlı bulan kocalar' yüzünden. Devletimizden şunu istiyoruz; sigorta bizim gibilere parasız ameliyat imkanı sunsun.

Bir sürü yuva kurtulacak emin olsun. Ayrıca moralimiz düzelecek Selda hanım, düşünsenize sabah kalkıyorsunuz yüzünüzde tek kırışık yok...

İmza; Meltem

DÜŞÜNMEDİM, YAŞADIM

S.U.CEVAP; Geçenlerde bir sabah televizyon sesi ile gözümü açtım... Baktım Ebru Şallı program sunuyor. O kadar genç ki, uyku sersemi kendimi 1980 yılında sandım.

İçim bir ferahladı. Oğlana dedim ki, "Ay kötü bir rüya gördüm Ali...

Yaşlanmışım, 70'imde filanım, Arda ölmüş seninle Tekirdağ'a yerleşmişiz, TAKVİM diye bir gazete varmış, oraya köşe yazıyormuşum..." Oğlan güldü, "Anacım rüya görmedin gerçekten 2024'teyiz ve sen biraz yaşlısın, bunlara sebep Ebru Şallı'nın estetikle hala 20 yaşında görünmesi..." Yani haklısınız Şebnem hanım. Toplumun temel taşı madem kadın, devletimiz onların moralini yükselterek toplumun da moralini yükseltmiş olacak.