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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 30 Ekim 2024

Ya ölen anneler?

SELDA abla, olay 'bebek katilleriyle' bitmiyor. Benim karım gibi niceleri doğumhanelerde can veriyor, aileler hiçbir şey ispat edemiyor. Hastaneler ise, tazminat ödememek için cani doktorlarına sahip çıkıyor. Sesimizi duyurun. Rumuz; İsmet baba

YİNE HAYATTAN ÖRNEK
S.U.CEVAP; O kadar haklısın ki İsmet'cim... Ben de yaşamıştım benzerini. Yıl 1985'di oğlum bebekti ve yeni bir kardeşe hazır değildik.
Tavsiye üzerine soyadı Hekimoğlu olan doktorla anlaştık. Nişantaşı'nda bir klinikte bebeği alacaktı. Ama maalesef gözümü '10 gün kalacağım' klinik odasında açmıştım. Rapor ise aynen şöyleydi; "Cidar ince olduğundan, müdahale sırasında rahim delinmiş ve..." Sonradan öğrendim ki başıma gelen olay, aynı doktor tarafından ve aynı hastanede pek çok kez tekrarlanmış! Sebep;
Kürtaj 5 lira, ameliyat 55 lira!
Not; Aynı doktorun daha önce haberlere 'Toprağa gömülü bulunan kavanozlardaki ceninler' manşetiyle çıktığını ama soyadını değiştirdiği için gözden kaçtığını eşim Arda Uskan Nokta dergisinde haber yapmıştı.
Ben mi; bir daha çocuğum olamadı!

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