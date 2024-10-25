PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Orada bir şeyler dönüyor olabilir
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 25 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Orada bir şeyler dönüyor olabilir

SELDA abla, kısa süre önce bir grup edindim. Eşim 'hepimizin birbirimizi eşit şekilde sevdiğimize' inanmıyor. "Yakında birinizin kokusu çıkar, dağılırsınız" diyor. Sizce kim haklı?
İmza; Nuran 82

EŞİN HAKLI
S.U. CEVAP; Belli ki o da benim gibi günümüz insan modelinden yola çıkarak bu kanıya varmış. Senin grup içinde de bir şeyler dönüyordur, farkında değilsindir. Mesela; içinizdeki en zengin, ya da en forslu kadına dikkat et. Büyük ihtimal alttan alta liderliğe soyunmuştur. İkinci tip ise Nuran'cım, liderin gözüne girmek için diğer kızları birbirine düşüren fare kadındır. 'Sağ kol' olur ama çok geçmeden foyası çıkar. Gurubun en 'dürüst kadını' –sıkı dur- en tahammül edilemeyendir. Namus timsalidir, dedikodu filan yapmaz. Fakat bizim kızlar kahvelerini içip, tatlı tatlı birilerini çekiştirirken, o sevimsiz yan koltukta burnunu havaya dikip "Yanımda konuşmayın lütfen" dediği anda fişi çekilir. Diyeceğim Nuran'cım, eşin haklı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ülke nereye gidiyor 24 Ekim 2024, Perşembe Babaannem evlenmek istiyor 19 Ekim 2024, Cumartesi Sosyal medya aşkı 18 Ekim 2024, Cuma Yeteeeeeeer! 16 Ekim 2024, Çarşamba
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
FETO'ya çukur!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’nin hesaba çekileceği çukur! İŞTE HAİNİN MEZARI
İşte cehennem çırası teröristin hesaba çekileceği çukur
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek
ÖZEL | İşte F.Bahçe'nin yeni beki! Jayden yerine gelecek
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
KCK/PKK Apo'ya uyacak!
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Stadyumdan cehenneme!
SON DAKİKA