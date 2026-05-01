Selda Uskan

Selda abla hep dersin ya, "Varlıklı ailelerin sonu, ya meşhur Fatih yangını ya da ailenin hayırsız oğlu yüzünden gelmiştir. Biri bütün malı mülkü satıp, tüm aileyi süründürür, diğeri bir gecede evi barkı kül eder!" Aynen böyle oldu abla. Vakti zamanında kocamla zengin diye evlenmiştim.

Ama senin o tarif ettiğin 'kayınbiraderden' meğer kocamın ailesinde de varmış! Nitekim babadan kalan malı mülkü satıp, evlere hacizler getirip, hepimizi sersefil etti, dilenecek durumlara düştük. Kocam ve kayınpederim kahrından öldü ama kendisi hala yeni avlar peşinde...

Bu acımasız adamın işlediği suçun cezası yok mudur?

İlle de belge isteniyor ya, çoluk çocuğumla düştüğüm şu sefil hayat belge sayılmaz mı?

Rumuz; Tülay Y.

İLAHİ ADALET

S.U. CEVAP; Sevgili Tülay biliyorum teselliye değil 'kesin çözümlere' ihtiyacın var. Ama adalet böyle bir şey işte, ancak elle tutulur delillerle harekete geçiyor... Zaten bu yüzden değil midir her sorunumuzu Allah'a havale ederiz...

Önerim, kendi imkanlarını zorla, mutlaka para kazanacağın bir durum, bir yeteneğin vardır...