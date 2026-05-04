Selda Uskan

SELDA USKAN

Ya aşklar bitmemişse

Eklenme Tarihi 04 Mayıs 2026

Selda abla 22 yıllık evli bir kadınım. Düne kadar da eşim ve kızımla mutlu bir hayatımız vardı. Geçenlerde kayınvalidemi toprağa verdik. Görümcemler, kadının yalnız yaşadığı evi boşalttı, eşyalarını bölüştüler. Bize gelen bohçadan bazı eski fotoğraflar çıktı.

Birkaç tanesi, benim eşimin ve büyük teyzenin kızının gençlik resimleri. Bir kalbin içine ikisinin kafası kesilmiş, yanak yanağa yapıştırılmış. Gerisi de çocuklukta denize gitmişler ailecek, bunlar yine yan yana... Yazık, sinemada eşim kızın iskelesinin arkasına kolunu koymuş poz vermişler. 17 yaşında falanlar.

Çok yıkıldım abla, çünkü bu akrabanın kızını ben de çok severim. Eşini 5 yıl önce kaybetti. Kocam da her konuda yardımıma koşar. Ama en önemlisini söylemedim; kocam kızımızın adını ısrarla Fatoş koymuştu, nedenini anlamamışım; teyze kızının adı Fatma!

Selda abla aslında o kadar çok anlatacağım şey var ki ama vaktinizi almayayım. Bana ne önerirsiniz?

Rumuz: Lale

FOTOĞRAFLARI YOK ET

S.U. CEVAP: Ailene sıkı sıkı sarıl ve mutlu olmaya bak. Belli ki kadın için senin koca sadece bir akraba... Boşuna ortalığı bulandırma. Beni de haberdar et...

