Selda Uskan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Selda abla geçenlerde yayınladığınız e-postada sözü geçenolayının ben deversiyonunu yaşıyorum.Yani arkadaşımın 35 yıl önceki çocukluk aşkıyla evlendim. İkisi arasında gözle görülen hiçbir yakınlaşma olmamasına rağmen içim içimi yiyor. Bu arada ortak tanıdıklarımız da (yıllardır aynı mahalledeyiz)diyerek sürekli eskiyi anlatıp duruyorlar. Oysa siz 'neden olmasın evlenin' demişsiniz...Sevgili Arzu diğer okurun durumu biraz farklı; öncelikle kadın ve çocukları müthiş bir yoksulluk içindeler. Beyefendi de zaten evlenme teklif ederkendiyor. Ben de diyorum ki, bir ailenin hayatını kurtaracaksa insan arkadaşınınaşkıyla pekala evlenebilir!Kaldı ki, hepimizin böyle hayali aşkları olmadı mı?Sürekli oğlanları gösteripdiyerek duvar üstlerinde fısıldaşmadık mı? Belki oğlanın böyle bir aşktan haberi bile yok! Selda zaten geçen hafta başka oğlana aşık... Arzu'cum, lütfen kuruntularını bırak hayatı kendine ve yakınlarına zindan etme.