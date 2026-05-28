Selda Uskan

Eklenme Tarihi 28 Mayıs 2026
Selda abla geçenlerde yayınladığınız e-postada sözü geçen 'ablamın eski aşkıyla evleniyorum' olayının ben de 'arkadaş' versiyonunu yaşıyorum.
Yani arkadaşımın 35 yıl önceki çocukluk aşkıyla evlendim. İkisi arasında gözle görülen hiçbir yakınlaşma olmamasına rağmen içim içimi yiyor. Bu arada ortak tanıdıklarımız da (yıllardır aynı mahalledeyiz) "Ah neydi o eski günler" diyerek sürekli eskiyi anlatıp duruyorlar. Oysa siz 'neden olmasın evlenin' demişsiniz...

Rumuz; Arzu A.

AKTARAMADIKLARIM

S.U.CEVAP; Sevgili Arzu diğer okurun durumu biraz farklı; öncelikle kadın ve çocukları müthiş bir yoksulluk içindeler. Beyefendi de zaten evlenme teklif ederken "Hasta, yaşlı ve kimsesizim, malımı mülkümü hayırsız kuzenime bırakmak istemiyorum, seninle evlenirsek sevaba girerim, hem de sen bana bakarsın!" diyor. Ben de diyorum ki, bir ailenin hayatını kurtaracaksa insan arkadaşının çocukluk aşkıyla pekala evlenebilir!
Kaldı ki, hepimizin böyle hayali aşkları olmadı mı?

Sürekli oğlanları gösterip "Bak Selda'nınki geçiyor yok Melda'nın ki" diyerek duvar üstlerinde fısıldaşmadık mı? Belki oğlanın böyle bir aşktan haberi bile yok! Selda zaten geçen hafta başka oğlana aşık... Arzu'cum, lütfen kuruntularını bırak hayatı kendine ve yakınlarına zindan etme.
