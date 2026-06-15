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Petrol Ofisi çekiliş sonuçları açıklandı!

Petrol Ofisi görülmemiş kampanya çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 520i Sedan otomobil, Bianco Activ 560 SKM çekme karavan, BMW F 800 GS 2026 model motosiklet, 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi akaryakıt çeki, THY 100.000 mill kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Petrol Ofisi çekiliş sonuçları açıklandı!
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  • Petrol Ofisi'nin düzenlediği kampanyada BMW 520i Sedan otomobilin asil talihlisi Ramazan İnci oldu.
  • Bianco Activ 560 SKM çekme karavan ödülünü Samet Sarihan ve Yasin Onursal kazandı.
  • BMW F 800 GS 2026 model motosikletin asil talihlileri Durdu Çakir, Nihat Avcılar ve Ihsan Oguz Ataç olarak belirlendi.
  • 10.000 TL değerinde akaryakıt çeki kazananlar arasında Muhammed Sayılgan, Ercan Yılmaz ve Ayşe Yıldıran Yüksel yer aldı.
  • THY 100.000 mill ödülünün asil talihlileri arasında Halil Gökçayır ve Yunus Emre Sarikaya bulunuyor.
Petrol Ofisi görülmemiş kampanya çekiliş sonuçları açıklandı! İşte BMW 520i Sedan otomobil, Bianco Activ 560 SKM çekme karavan, BMW F 800 GS 2026 model motosiklet, 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi akaryakıt çeki, THY 100.000 mill kazanan asil ve yedek talihliler...

BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Asil Talihlisi
ModelAraba TipiEditionYılAsil Talihli
BMW 520iSedanM Sport2026Ramazan Inci

Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Asil Talihlileri
ÖdülTalihliler
Bianco Activ 560 SKM Çekme KaravanSamet Sarihan, Yasin Onursal

BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Asil Talihlileri
Motosiklet ModeliYılAsil Talihliler
BMW F 800 GS2026
  • Durdu Çakir / Aydın
  • Nihat Avcılar
  • Ihsan Oguz Ataç / Ankara

10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri
DeğerTalihlilerŞehir
10.000 TLMuhammed Sayılgan, Ercan Yılmaz, Ayşe Yıldıran YükselBalıkesir
10.000 TLNail Kılıçİstanbul
10.000 TLYusuf Goksahan, Zafer Yeginİzmir
10.000 TLMehmet Akdas, Mehmet Akarca, İsmail Avcı, Sergen Aykutalp, Ilhan Agac, İdris Kaya, Ecevit Özkan, İbrahim Erdemli, Mehmet Özülker, Taha ÖzkartalÇanakkale
10.000 TLSerkan Akıncı, Şükriye Bayındırlı, Seçkin Sağlık, Muhammet Can Tazim, Ismail Gulmez, Ertürk Konaklilar, Hakan Yücel, Selman Gündogdu, Mehmet Ali Karaköse, Oktay Coskun, Kadir Aksakalli, Özcan Özdemir, Murat Erol Öztürk, Güray Ikidevelioglu, Murat Er, Hamza Cihan, Adem Can, Sinan Savaş, Nedim Uyarİstanbul
10.000 TLHüsnü AcarKastamonu
10.000 TLMurat GüngörAnkara
10.000 TLAhmet Feyzi Demirel, Selçuk Kaya, Hamit Çaglayan, Nazim Büber, Barış Karaüç, Sabri Kalyoncu, Davut Kiliç, Mustafa Eroglu, Rasit Güleç, Onur Uslu, Osman Işık, Adem Dağ, Ceylan Gör, Hakan Eser, Mustafa Yildizİstanbul
10.000 TLMehmet Senturkİstanbul
10.000 TLEfe TorAntalya
10.000 TLIlker Isikligil, Ali Erdoğan, Yasemin Erdinç, Kadir Aydogan, Necla Uçar, Şahin Haki, İbrahim Öztürkİstanbul
10.000 TLÖmercan Arslantas, Ahmet Sener, Nadir Er, Samet Yildirim, Nergiz Ateş, Esra Yildirim, Ömer Güçlü, Hüseyin Ayhan, Rahmi Sinan Karadeniz, Tarık Kütük, Ercan Karduz, Metehan Özcan, Besir Kazanci, Hayriye Yaprak Bolaç, Arif Erdem Bilici, Zikri Yıldırım, Muhammet İvgin, Yalçın Yavuz, Muhammet DeymenciKocaeli
10.000 TLÖmer KuruKocaeli
10.000 TLMehmet Çobanli, Yasin Kutluay, Adalet Dönmez, Mecit Öney, Ferhat Ceylan, Bilal Yilmaz, Uğur Polat DeriDiyarbakır
10.000 TLMehri Koyuncu, Metin Topal, Sezgin Özden, Mustafa Kirci, Mehmet TürkarslanAnkara
10.000 TLFerhat Erikoğlu, Tayfun Akgün, Ferhat Gürpala, Rafet Eker, Neziha Kısa, Onur Kocaman, Yasar Çetin, Mustafa Eroglu, Alparslan Sarikaya, Tefik Kucukcakir, Dilara Demircan, Soner Oğuzhanoğlu, Emsal Akdaş, Ibrahim Marankoz, Merve Şimşek, Ramazan Yeter, Tarık Yıldız, Ahmet Can, Ökkes Sungun, Akif Kekil, Devri Samet ErkoçDenizli
10.000 TLRamazan Bas, Beytullah Gökçeİstanbul
10.000 TLBilge Karacaİzmir
10.000 TLKazım Asil Özkaya, Ayhan Çiçek, Mustafa Ayaz, Mehmet Balıkçı, Baki Sahin, Serkan Kasırga, Gülben Keskin Çamli, Ali Yayla, Turgay Günlüoğlu, Osman Çoklu, Mumtaz Buyukguney, Duran Yaman, Fethi Özgenç, Mehmet Köksal, Yılmaz Ak, Hüsamettin Açıkgöz, Sercan Cop, Ali Kasak, Levent Dur, Dudu Yıldız, Nurdan Saygı Kul, Muhammet AlkanKaraman

10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
İsimŞehir
Serkan Caliskan
Emrah Tamer
Akin Demir
Soner Ünal
Himmet Bolkent
Mustafa Yasin Kaşlı
Alperen Ayas
Recep Algül
Taner Geziciİstanbul
Alper Dogru
Omer Alkan
Serkan Demiralp
Sebahat Bozdoğan
Murat Turkekul Turkekul
Metin Gümüştaş
Besim Bilgin Bilgin
Guner Kaya
Ahmet Fazil Oguz
Uzeyir Yildizbas
Tugrul Çinar
Gülsüm Kurt
Ahmet Yanar
Alaattin GökmenBartın
Sultan Çoban
Hasan Çancilar
Talat Yurteri
Hasan Sayın
Seyfullah DönmezBartın
Mehmet ErolAfyonkarahisar
Enver TemelKütahya
Hüseyin DemirAntalya
Ahmet Korkmaz
Osman Göksu
Murathan Önal
Rasim Özgökçe
Fahri Akyüz
Tarik Pamukçi
Ersin Sezer
Levent Kulluk
İzzet Yalçın
Ahmet Umut Üzülmez
Saban Selim Tosun
Hacer İnan
Emre AvakoşanBursa
Alaaddin Polat
Muzaffer Uluçam
Nural ArslanAnkara
Yılmaz KopmazDenizli
Fatih Temiz
Abdullah Demirkiran
Suat Yücel
Muammer Ünal
Oguzcan Mercan
Eyüp Töre
Erdinç Sari
Fatma Duran
Muhammed Raşit Gökalp
Can Ahmet Kaya
Ali GülerGiresun
Büsra Agtas
Mustafa Bülent Akgül
Bekir Arduç
Çetin Zarar
Sefa Bacak
Turon Esen
Isa Ay
Mehmet Gün
Muslum Arslan
Mert Bektas
Enes ArslanTekirdağ
Elmas Karslı
Gokhan Kocın
Bayram Bala
Ridvan KarakoçAnkara
Şadi Doğan
Hasan Meralİstanbul
Murat Varol
Sait Nuri Ates
Ahmet Taha Mendi
Selay Orhan Tuncer
Hasan Çan Cılar
Serap Aydın
Emin Mert
Rasim Bektas
Ali Ercüment Sarioglu
Cenkay Akdemir
Yaşar Hakbilen
Mustafa Akkoca
Seckin Kenan
Burak YardımcıKastamonu
Kazim Gökçe
Muhammed Yildirim
Nazli Özkara
Umut Yigitcanli
Şeyma Sarımermer
Emre Tufekcioglu
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
İsimŞehir
Katkat
Ercan Güzelküçük
Gülsüm Güleç
Kazim Davran
Ömer Demirel
Islam Kalafat
Ömer Boronci
Uğur Tanışan
Seval Kol
Mehmet Özdilİzmir
Ahmet Ertuğrul
İbrahim Erciyas
Metin Akkas
Abdullah CangirDiyarbakır
Serafettin KirkayaBartın
Latife Soyaslan
Süleyman Turasi
Mihri Öztezcan
Sükrü OsmanogluDüzce
Sururi Ilhan
Murat Bayrakçeker
Serdar Isikcan
Berkay Kılıçİstanbul
Bülent Karslı
Kenan Dalci
Sudenaz Temel
Ömer Tatar
Aydin Tilki
Mehmet Atilla Özcan
Deniz Engin
Sinem Saka
Saygi Yirtici
Rafet Karnak
Hüseyin Kavi
Ercan Çetin
Ali Karaca
Mehmet Bergel
Ömer Çalkin
Bilal Cesur
Hüseyin Arslan
Sevkan Aydın
Mehmet Ali Özkay
Hakan Öner
Nurali Atmacaİstanbul
Iskender Gürboga
Murat GökogluOsmaniye
Şaban Kaya
Hikmet Nalbantoglu
Ömer Tahankut Muslu
Tuncay Doğan
Zeynep Kurt
Süleyman Safa Saglam
Mehmet DenkçiEdirne
Suat Şentürk
Mustafa Elibol
Mesude Hüsmen
Kadir BakirKütahya
Osman Kurt
Mikayil Bayram
Murat Mutlu
Furkan Nazli
Hayrettin Ay
Esref Gülbahca
Osman MumcuAntalya
Sittik Karaman
Erkan Kaan
Ilhan Öner
Muhsin Kiliç
Murat SirakayaAnkara
Cenk Sarica
Fevzi Ada
Hüsne Kılınç
Berkan Ergülen
Murat Güzel
Emirhan SaglamKastamonu

10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
Şehirİsimler
AnkaraCeml Karabayram, Hayati Çiçek, Mithat Ucar, Abdullah Kaya, Celal Türkşan, Hidir Elaman, Fatih Dumanoglu, Mustafa Tahir Koçyigit, Selam Çetiner, Bibi Gedik, Murat Ceviz, Mahmut Durmuş, Sakir Karatas, Kadir Sorucu, Seda Serenli, Tarik Aydin, Aygen Koyuncu, Muhammed Emin Akdağ, Levent Kulak, Gürsel Ülker, Aydin Kinik, Aygül Sayın, Mustafa Ulu, Erol Bayramoğlu, Ugur Taylan, Yahya Homan, Ahmet Tas, Volkan Buluç, Veysel Haskul, Zuhal Şişman, Erdal Karatas, Kenan Hayta, Hasan Ülker, Işın Gökyer, Muzaffer Muzaffer, Resul Yılmaz, Ahmet Kizilhan, Fatma Gökçe, Habil Kaya, Selami Issi, Ersin Bulut, Hakan Kala, Orhan Üstünbas
AmasyaArslan Keleş, Bekir Özdemir, Halil Dönmez, Ekrem Duman, Adem Erbil, Muammer Aydemir, Cengiz Atalayn, Fatih Gol, Sebahat Karaoglu, Ramazan Akbalık, Halil İbrahim Ceylan, Serkan Kaynakca, Ferdi Yıldız, Yavuz Cingöz, Ferhat Toros, Mehmet Can
SakaryaHüseyin Mısıroğlu, Rafet Bahçeci
KastamonuGürol Bora Ateş, Mehmet Ardıç, Mustafa Erdogan, Mehmet Elibol, Ibrahim Narin, Emrah Özkurt, Hanifi Murat Mutlu, Muhammet Çinar, Hüseyin Baş, Ahmet Seker, Bülent Tezsürer
HatayResat Terzi, Ahmet Cagatay Yorukalp
İzmirEvrim Buhar, Ayşe Polat, Bestami Sayici, Hüseyin Ozdil, Anıl Ugur, Serkan Çatal, Onur Ünal, Burcu Özaltun, Necdet Çetin
BalıkesirRamazan Borazan, Nurgül Yildiz, Nihat Öztürk, Furkan Orman, Halim Akan, Ümit Dogru, Fatih Ürü, Recep Aktaş, Şahin Karabulut, Abdullah Koç, Ali Yemenici, Ali Deviren
KocaeliHalit Gürgen, Mesut Çetintas
ElazığTamer Engin, Yahya Murat Alpaslan, Ahmet Bulent Sukas
İstanbulBurhan Temli, Remzi Sayılgan, Tugay Çivak, Veysi Kırmızıyıldız, Yusuf Yaman, Ahmet Kol, Gökhan Güner, Hasan Çiftçi, Faruk Deniz, Sami Teke, Osman Konul, Duygu Koç Hardal, Kadir Şenkul, Mahmut Coban, Ramazan Cirik, Adem Arslan, Ibrahim Özaslanlar, Bumin Tekin
BartınBelgin Ergin
KonyaMetin Gürsoy, Ali Ertürk, Gokcan Elbir, Oguzhan Gür, Berkan Otman, Hüseyin Yagiz, Ümit Koyulmus, Ali Tecer


THY 100.000 mill Asil Talihlileri:
NoİsimŞehir
1Halil Gökçayır
2Nihat Gülayinci
3Hikmet Yuksek
4Nuredin Ayav
5Mustafa Kirkaya
6Yunus Emre SarikayaAnkara
7Mehmet Sah Turan
8Ulas Karaca
9Devran Kısak
10Muhammed Okur
11Abdullah Ceylan
12Muhammet BalcıKocaeli
13Emre Çakman
14Adnan Zeytinci
15Beyazit Ipek
16Salih Kaval
17Murat Somunkıran
18Ferhat Alsan
19Niyazi Savaş
20Göksel Yaylacı


BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Yedek Talihlisi
ModelÖzellikYedek Talihli
BMW 520i Sedan Edition M Sport2026 Model OtomobilOzcan Cödel

Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Yedek Talihlileri
SıraİsimSoyisimŞehir
1HasanSengülAdana
2ÇağrıErgül


BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Yedek Talihlileri
ModelYılYedek Talihliler
BMW F 800 GS2026
  1. Mustafa Oflaz
  2. Seref Meder
  3. Mert Senogul

10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Yedek Talihlileri
Sıra NoİsimŞehir
1Veysel Koçyiğit
2Seyfi Bayezit
3Bülent Barbaros Sahinİstanbul
4Tahir Boynuegri
5Sadik Uysal
6Mehmet Sahin
7Çınar Mermi
8Rasim Çalışkan
9Mesut Zeren
10Firat Koçyigit
11Birol Gündüz
12Ayhan Agam
13Hüseyin Emre Algan
14Ahmet Demirci
15Sabri KüçükdagÇanakkale
16Memet Güngör
17Murat Sariçiçek
18Yesim Gulay
19Metin Çetiner
20Ali Küçükilgaz
21Murat Tas
22Mustafa OnerKırklareli
23İbrahim Çukurova
24Murat Özkan
25Hakan Karaarslan
26Selim Yılmaz
27Yunus Emre Kunavdik
28Harun Akyay
29Meliha Korkmaz
30Ertuğrul Keleş
31Mustafa Altun
32Nedim Pehlivan
33Cabir Arslan
34Ramazan Acar
35Ahmet FidanHatay
36Seyhan Dogan
37Murat Abay
38Mustafa Deliküçük
39Adem Gülmez
40Mustafa Can
41Yucel Koksal
42Yusuf Diksin
43Yusuf Ziya VarolSamsun
44Yasemin Ayvaz
45Emre DumanBursa
46Seyfettin Çelik
47Ilyas Özkan
48Veysi Fatin Akman
49Abdullah Tunca
50Hüsnü Eken
51Menduh ÖzyerMuğla
52Abdurrahman AltınBursa
53Mahmut Akarsu
54Yılmaz Mutluoğlu
55Görkem Usanmazİzmir
56Bahadır Tolu
57Yunus Emre Ezrik
58Erkut Durmus
59Sükrü Demir
60Mustafa Özcan
61Olcay Durak
62Ahmet Eren
63Orhan Cömert
64Hizir Kazanci
65Mikail Köseoğlu
66Ali AygörenAdana
67Neslihan Gedikoğlu
68Mustafa DemirciHatay
69Mumin Kasapoglu
70Tahsin Ömür Budak
71Ali Akcagil
72Emircan Kar
73Durmuş Ali Danış

THY 100.000 mill Yedek Talihlileri
SıraİsimŞehir
1Erol Kebiç
2Dilgeş Eşin
3Serkan Aybi
4Nuğman Erfidan
5Hidayet Akın
6Muhammed Said Malik ArslanAnkara
7Yaşar Gülcü
8Guven Sağlık
9Ali Alptekin
10Burak Erkol
11Ali Şentürkİzmir
12Ali Kuzucu
13Aytaç Akansoy
14Ufuk Alcelik
15Gürsan Tekay
16Ali Reis
17Ünsal DemirezerAnkara
18Rüstem Kaplan
19Silanur Binli
20Tanju Karakoç

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87636 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.877.761 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 30.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Petrol Ofisi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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