Petrol Ofisi çekiliş sonuçları açıklandı!
Petrol Ofisi görülmemiş kampanya çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 520i Sedan otomobil, Bianco Activ 560 SKM çekme karavan, BMW F 800 GS 2026 model motosiklet, 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi akaryakıt çeki, THY 100.000 mill kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi:
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- Petrol Ofisi'nin düzenlediği kampanyada BMW 520i Sedan otomobilin asil talihlisi Ramazan İnci oldu.
- Bianco Activ 560 SKM çekme karavan ödülünü Samet Sarihan ve Yasin Onursal kazandı.
- BMW F 800 GS 2026 model motosikletin asil talihlileri Durdu Çakir, Nihat Avcılar ve Ihsan Oguz Ataç olarak belirlendi.
- 10.000 TL değerinde akaryakıt çeki kazananlar arasında Muhammed Sayılgan, Ercan Yılmaz ve Ayşe Yıldıran Yüksel yer aldı.
- THY 100.000 mill ödülünün asil talihlileri arasında Halil Gökçayır ve Yunus Emre Sarikaya bulunuyor.
Petrol Ofisi görülmemiş kampanya çekiliş sonuçları açıklandı! İşte BMW 520i Sedan otomobil, Bianco Activ 560 SKM çekme karavan, BMW F 800 GS 2026 model motosiklet, 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi akaryakıt çeki, THY 100.000 mill kazanan asil ve yedek talihliler...
BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Asil Talihlisi
Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Asil Talihlileri
BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Asil Talihlileri
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
THY 100.000 mill Asil Talihlileri:
BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Yedek Talihlisi
Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Yedek Talihlileri
BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Yedek Talihlileri
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Yedek Talihlileri
THY 100.000 mill Yedek Talihlileri
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:
Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87636 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.877.761 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 30.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Petrol Ofisi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Asil Talihlisi
|Model
|Araba Tipi
|Edition
|Yıl
|Asil Talihli
|BMW 520i
|Sedan
|M Sport
|2026
|Ramazan Inci
Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Asil Talihlileri
|Ödül
|Talihliler
|Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan
|Samet Sarihan, Yasin Onursal
BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Asil Talihlileri
|Motosiklet Modeli
|Yıl
|Asil Talihliler
|BMW F 800 GS
|2026
|
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri
|Değer
|Talihliler
|Şehir
|10.000 TL
|Muhammed Sayılgan, Ercan Yılmaz, Ayşe Yıldıran Yüksel
|Balıkesir
|10.000 TL
|Nail Kılıç
|İstanbul
|10.000 TL
|Yusuf Goksahan, Zafer Yegin
|İzmir
|10.000 TL
|Mehmet Akdas, Mehmet Akarca, İsmail Avcı, Sergen Aykutalp, Ilhan Agac, İdris Kaya, Ecevit Özkan, İbrahim Erdemli, Mehmet Özülker, Taha Özkartal
|Çanakkale
|10.000 TL
|Serkan Akıncı, Şükriye Bayındırlı, Seçkin Sağlık, Muhammet Can Tazim, Ismail Gulmez, Ertürk Konaklilar, Hakan Yücel, Selman Gündogdu, Mehmet Ali Karaköse, Oktay Coskun, Kadir Aksakalli, Özcan Özdemir, Murat Erol Öztürk, Güray Ikidevelioglu, Murat Er, Hamza Cihan, Adem Can, Sinan Savaş, Nedim Uyar
|İstanbul
|10.000 TL
|Hüsnü Acar
|Kastamonu
|10.000 TL
|Murat Güngör
|Ankara
|10.000 TL
|Ahmet Feyzi Demirel, Selçuk Kaya, Hamit Çaglayan, Nazim Büber, Barış Karaüç, Sabri Kalyoncu, Davut Kiliç, Mustafa Eroglu, Rasit Güleç, Onur Uslu, Osman Işık, Adem Dağ, Ceylan Gör, Hakan Eser, Mustafa Yildiz
|İstanbul
|10.000 TL
|Mehmet Senturk
|İstanbul
|10.000 TL
|Efe Tor
|Antalya
|10.000 TL
|Ilker Isikligil, Ali Erdoğan, Yasemin Erdinç, Kadir Aydogan, Necla Uçar, Şahin Haki, İbrahim Öztürk
|İstanbul
|10.000 TL
|Ömercan Arslantas, Ahmet Sener, Nadir Er, Samet Yildirim, Nergiz Ateş, Esra Yildirim, Ömer Güçlü, Hüseyin Ayhan, Rahmi Sinan Karadeniz, Tarık Kütük, Ercan Karduz, Metehan Özcan, Besir Kazanci, Hayriye Yaprak Bolaç, Arif Erdem Bilici, Zikri Yıldırım, Muhammet İvgin, Yalçın Yavuz, Muhammet Deymenci
|Kocaeli
|10.000 TL
|Ömer Kuru
|Kocaeli
|10.000 TL
|Mehmet Çobanli, Yasin Kutluay, Adalet Dönmez, Mecit Öney, Ferhat Ceylan, Bilal Yilmaz, Uğur Polat Deri
|Diyarbakır
|10.000 TL
|Mehri Koyuncu, Metin Topal, Sezgin Özden, Mustafa Kirci, Mehmet Türkarslan
|Ankara
|10.000 TL
|Ferhat Erikoğlu, Tayfun Akgün, Ferhat Gürpala, Rafet Eker, Neziha Kısa, Onur Kocaman, Yasar Çetin, Mustafa Eroglu, Alparslan Sarikaya, Tefik Kucukcakir, Dilara Demircan, Soner Oğuzhanoğlu, Emsal Akdaş, Ibrahim Marankoz, Merve Şimşek, Ramazan Yeter, Tarık Yıldız, Ahmet Can, Ökkes Sungun, Akif Kekil, Devri Samet Erkoç
|Denizli
|10.000 TL
|Ramazan Bas, Beytullah Gökçe
|İstanbul
|10.000 TL
|Bilge Karaca
|İzmir
|10.000 TL
|Kazım Asil Özkaya, Ayhan Çiçek, Mustafa Ayaz, Mehmet Balıkçı, Baki Sahin, Serkan Kasırga, Gülben Keskin Çamli, Ali Yayla, Turgay Günlüoğlu, Osman Çoklu, Mumtaz Buyukguney, Duran Yaman, Fethi Özgenç, Mehmet Köksal, Yılmaz Ak, Hüsamettin Açıkgöz, Sercan Cop, Ali Kasak, Levent Dur, Dudu Yıldız, Nurdan Saygı Kul, Muhammet Alkan
|Karaman
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
|İsim
|Şehir
|Serkan Caliskan
|Emrah Tamer
|Akin Demir
|Soner Ünal
|Himmet Bolkent
|Mustafa Yasin Kaşlı
|Alperen Ayas
|Recep Algül
|Taner Gezici
|İstanbul
|Alper Dogru
|Omer Alkan
|Serkan Demiralp
|Sebahat Bozdoğan
|Murat Turkekul Turkekul
|Metin Gümüştaş
|Besim Bilgin Bilgin
|Guner Kaya
|Ahmet Fazil Oguz
|Uzeyir Yildizbas
|Tugrul Çinar
|Gülsüm Kurt
|Ahmet Yanar
|Alaattin Gökmen
|Bartın
|Sultan Çoban
|Hasan Çancilar
|Talat Yurteri
|Hasan Sayın
|Seyfullah Dönmez
|Bartın
|Mehmet Erol
|Afyonkarahisar
|Enver Temel
|Kütahya
|Hüseyin Demir
|Antalya
|Ahmet Korkmaz
|Osman Göksu
|Murathan Önal
|Rasim Özgökçe
|Fahri Akyüz
|Tarik Pamukçi
|Ersin Sezer
|Levent Kulluk
|İzzet Yalçın
|Ahmet Umut Üzülmez
|Saban Selim Tosun
|Hacer İnan
|Emre Avakoşan
|Bursa
|Alaaddin Polat
|Muzaffer Uluçam
|Nural Arslan
|Ankara
|Yılmaz Kopmaz
|Denizli
|Fatih Temiz
|Abdullah Demirkiran
|Suat Yücel
|Muammer Ünal
|Oguzcan Mercan
|Eyüp Töre
|Erdinç Sari
|Fatma Duran
|Muhammed Raşit Gökalp
|Can Ahmet Kaya
|Ali Güler
|Giresun
|Büsra Agtas
|Mustafa Bülent Akgül
|Bekir Arduç
|Çetin Zarar
|Sefa Bacak
|Turon Esen
|Isa Ay
|Mehmet Gün
|Muslum Arslan
|Mert Bektas
|Enes Arslan
|Tekirdağ
|Elmas Karslı
|Gokhan Kocın
|Bayram Bala
|Ridvan Karakoç
|Ankara
|Şadi Doğan
|Hasan Meral
|İstanbul
|Murat Varol
|Sait Nuri Ates
|Ahmet Taha Mendi
|Selay Orhan Tuncer
|Hasan Çan Cılar
|Serap Aydın
|Emin Mert
|Rasim Bektas
|Ali Ercüment Sarioglu
|Cenkay Akdemir
|Yaşar Hakbilen
|Mustafa Akkoca
|Seckin Kenan
|Burak Yardımcı
|Kastamonu
|Kazim Gökçe
|Muhammed Yildirim
|Nazli Özkara
|Umut Yigitcanli
|Şeyma Sarımermer
|Emre Tufekcioglu
|İsim
|Şehir
|Katkat
|Ercan Güzelküçük
|Gülsüm Güleç
|Kazim Davran
|Ömer Demirel
|Islam Kalafat
|Ömer Boronci
|Uğur Tanışan
|Seval Kol
|Mehmet Özdil
|İzmir
|Ahmet Ertuğrul
|İbrahim Erciyas
|Metin Akkas
|Abdullah Cangir
|Diyarbakır
|Serafettin Kirkaya
|Bartın
|Latife Soyaslan
|Süleyman Turasi
|Mihri Öztezcan
|Sükrü Osmanoglu
|Düzce
|Sururi Ilhan
|Murat Bayrakçeker
|Serdar Isikcan
|Berkay Kılıç
|İstanbul
|Bülent Karslı
|Kenan Dalci
|Sudenaz Temel
|Ömer Tatar
|Aydin Tilki
|Mehmet Atilla Özcan
|Deniz Engin
|Sinem Saka
|Saygi Yirtici
|Rafet Karnak
|Hüseyin Kavi
|Ercan Çetin
|Ali Karaca
|Mehmet Bergel
|Ömer Çalkin
|Bilal Cesur
|Hüseyin Arslan
|Sevkan Aydın
|Mehmet Ali Özkay
|Hakan Öner
|Nurali Atmaca
|İstanbul
|Iskender Gürboga
|Murat Gökoglu
|Osmaniye
|Şaban Kaya
|Hikmet Nalbantoglu
|Ömer Tahankut Muslu
|Tuncay Doğan
|Zeynep Kurt
|Süleyman Safa Saglam
|Mehmet Denkçi
|Edirne
|Suat Şentürk
|Mustafa Elibol
|Mesude Hüsmen
|Kadir Bakir
|Kütahya
|Osman Kurt
|Mikayil Bayram
|Murat Mutlu
|Furkan Nazli
|Hayrettin Ay
|Esref Gülbahca
|Osman Mumcu
|Antalya
|Sittik Karaman
|Erkan Kaan
|Ilhan Öner
|Muhsin Kiliç
|Murat Sirakaya
|Ankara
|Cenk Sarica
|Fevzi Ada
|Hüsne Kılınç
|Berkan Ergülen
|Murat Güzel
|Emirhan Saglam
|Kastamonu
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Asil Talihlileri:
|Şehir
|İsimler
|Ankara
|Ceml Karabayram, Hayati Çiçek, Mithat Ucar, Abdullah Kaya, Celal Türkşan, Hidir Elaman, Fatih Dumanoglu, Mustafa Tahir Koçyigit, Selam Çetiner, Bibi Gedik, Murat Ceviz, Mahmut Durmuş, Sakir Karatas, Kadir Sorucu, Seda Serenli, Tarik Aydin, Aygen Koyuncu, Muhammed Emin Akdağ, Levent Kulak, Gürsel Ülker, Aydin Kinik, Aygül Sayın, Mustafa Ulu, Erol Bayramoğlu, Ugur Taylan, Yahya Homan, Ahmet Tas, Volkan Buluç, Veysel Haskul, Zuhal Şişman, Erdal Karatas, Kenan Hayta, Hasan Ülker, Işın Gökyer, Muzaffer Muzaffer, Resul Yılmaz, Ahmet Kizilhan, Fatma Gökçe, Habil Kaya, Selami Issi, Ersin Bulut, Hakan Kala, Orhan Üstünbas
|Amasya
|Arslan Keleş, Bekir Özdemir, Halil Dönmez, Ekrem Duman, Adem Erbil, Muammer Aydemir, Cengiz Atalayn, Fatih Gol, Sebahat Karaoglu, Ramazan Akbalık, Halil İbrahim Ceylan, Serkan Kaynakca, Ferdi Yıldız, Yavuz Cingöz, Ferhat Toros, Mehmet Can
|Sakarya
|Hüseyin Mısıroğlu, Rafet Bahçeci
|Kastamonu
|Gürol Bora Ateş, Mehmet Ardıç, Mustafa Erdogan, Mehmet Elibol, Ibrahim Narin, Emrah Özkurt, Hanifi Murat Mutlu, Muhammet Çinar, Hüseyin Baş, Ahmet Seker, Bülent Tezsürer
|Hatay
|Resat Terzi, Ahmet Cagatay Yorukalp
|İzmir
|Evrim Buhar, Ayşe Polat, Bestami Sayici, Hüseyin Ozdil, Anıl Ugur, Serkan Çatal, Onur Ünal, Burcu Özaltun, Necdet Çetin
|Balıkesir
|Ramazan Borazan, Nurgül Yildiz, Nihat Öztürk, Furkan Orman, Halim Akan, Ümit Dogru, Fatih Ürü, Recep Aktaş, Şahin Karabulut, Abdullah Koç, Ali Yemenici, Ali Deviren
|Kocaeli
|Halit Gürgen, Mesut Çetintas
|Elazığ
|Tamer Engin, Yahya Murat Alpaslan, Ahmet Bulent Sukas
|İstanbul
|Burhan Temli, Remzi Sayılgan, Tugay Çivak, Veysi Kırmızıyıldız, Yusuf Yaman, Ahmet Kol, Gökhan Güner, Hasan Çiftçi, Faruk Deniz, Sami Teke, Osman Konul, Duygu Koç Hardal, Kadir Şenkul, Mahmut Coban, Ramazan Cirik, Adem Arslan, Ibrahim Özaslanlar, Bumin Tekin
|Bartın
|Belgin Ergin
|Konya
|Metin Gürsoy, Ali Ertürk, Gokcan Elbir, Oguzhan Gür, Berkan Otman, Hüseyin Yagiz, Ümit Koyulmus, Ali Tecer
THY 100.000 mill Asil Talihlileri:
|No
|İsim
|Şehir
|1
|Halil Gökçayır
|2
|Nihat Gülayinci
|3
|Hikmet Yuksek
|4
|Nuredin Ayav
|5
|Mustafa Kirkaya
|6
|Yunus Emre Sarikaya
|Ankara
|7
|Mehmet Sah Turan
|8
|Ulas Karaca
|9
|Devran Kısak
|10
|Muhammed Okur
|11
|Abdullah Ceylan
|12
|Muhammet Balcı
|Kocaeli
|13
|Emre Çakman
|14
|Adnan Zeytinci
|15
|Beyazit Ipek
|16
|Salih Kaval
|17
|Murat Somunkıran
|18
|Ferhat Alsan
|19
|Niyazi Savaş
|20
|Göksel Yaylacı
BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Yedek Talihlisi
|Model
|Özellik
|Yedek Talihli
|BMW 520i Sedan Edition M Sport
|2026 Model Otomobil
|Ozcan Cödel
Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Yedek Talihlileri
|Sıra
|İsim
|Soyisim
|Şehir
|1
|Hasan
|Sengül
|Adana
|2
|Çağrı
|Ergül
BMW F 800 GS 2026 Model Motosiklet Yedek Talihlileri
|Model
|Yıl
|Yedek Talihliler
|BMW F 800 GS
|2026
|
10.000 TL Değerinde Petrol Ofisi Akaryakıt Çeki Yedek Talihlileri
|Sıra No
|İsim
|Şehir
|1
|Veysel Koçyiğit
|2
|Seyfi Bayezit
|3
|Bülent Barbaros Sahin
|İstanbul
|4
|Tahir Boynuegri
|5
|Sadik Uysal
|6
|Mehmet Sahin
|7
|Çınar Mermi
|8
|Rasim Çalışkan
|9
|Mesut Zeren
|10
|Firat Koçyigit
|11
|Birol Gündüz
|12
|Ayhan Agam
|13
|Hüseyin Emre Algan
|14
|Ahmet Demirci
|15
|Sabri Küçükdag
|Çanakkale
|16
|Memet Güngör
|17
|Murat Sariçiçek
|18
|Yesim Gulay
|19
|Metin Çetiner
|20
|Ali Küçükilgaz
|21
|Murat Tas
|22
|Mustafa Oner
|Kırklareli
|23
|İbrahim Çukurova
|24
|Murat Özkan
|25
|Hakan Karaarslan
|26
|Selim Yılmaz
|27
|Yunus Emre Kunavdik
|28
|Harun Akyay
|29
|Meliha Korkmaz
|30
|Ertuğrul Keleş
|31
|Mustafa Altun
|32
|Nedim Pehlivan
|33
|Cabir Arslan
|34
|Ramazan Acar
|35
|Ahmet Fidan
|Hatay
|36
|Seyhan Dogan
|37
|Murat Abay
|38
|Mustafa Deliküçük
|39
|Adem Gülmez
|40
|Mustafa Can
|41
|Yucel Koksal
|42
|Yusuf Diksin
|43
|Yusuf Ziya Varol
|Samsun
|44
|Yasemin Ayvaz
|45
|Emre Duman
|Bursa
|46
|Seyfettin Çelik
|47
|Ilyas Özkan
|48
|Veysi Fatin Akman
|49
|Abdullah Tunca
|50
|Hüsnü Eken
|51
|Menduh Özyer
|Muğla
|52
|Abdurrahman Altın
|Bursa
|53
|Mahmut Akarsu
|54
|Yılmaz Mutluoğlu
|55
|Görkem Usanmaz
|İzmir
|56
|Bahadır Tolu
|57
|Yunus Emre Ezrik
|58
|Erkut Durmus
|59
|Sükrü Demir
|60
|Mustafa Özcan
|61
|Olcay Durak
|62
|Ahmet Eren
|63
|Orhan Cömert
|64
|Hizir Kazanci
|65
|Mikail Köseoğlu
|66
|Ali Aygören
|Adana
|67
|Neslihan Gedikoğlu
|68
|Mustafa Demirci
|Hatay
|69
|Mumin Kasapoglu
|70
|Tahsin Ömür Budak
|71
|Ali Akcagil
|72
|Emircan Kar
|73
|Durmuş Ali Danış
THY 100.000 mill Yedek Talihlileri
|Sıra
|İsim
|Şehir
|1
|Erol Kebiç
|2
|Dilgeş Eşin
|3
|Serkan Aybi
|4
|Nuğman Erfidan
|5
|Hidayet Akın
|6
|Muhammed Said Malik Arslan
|Ankara
|7
|Yaşar Gülcü
|8
|Guven Sağlık
|9
|Ali Alptekin
|10
|Burak Erkol
|11
|Ali Şentürk
|İzmir
|12
|Ali Kuzucu
|13
|Aytaç Akansoy
|14
|Ufuk Alcelik
|15
|Gürsan Tekay
|16
|Ali Reis
|17
|Ünsal Demirezer
|Ankara
|18
|Rüstem Kaplan
|19
|Silanur Binli
|20
|Tanju Karakoç
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:
Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87636 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.877.761 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 30.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Petrol Ofisi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam