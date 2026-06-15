Petrol Ofisi çekiliş sonuçları açıklandı!

Model Araba Tipi Edition Yıl Asil Talihli BMW 520i Sedan M Sport 2026 Ramazan Inci

Ödül Talihliler Bianco Activ 560 SKM Çekme Karavan Samet Sarihan, Yasin Onursal

Motosiklet Modeli Yıl Asil Talihliler BMW F 800 GS 2026 Durdu Çakir / Aydın

Nihat Avcılar

Ihsan Oguz Ataç / Ankara

Değer Talihliler Şehir 10.000 TL Muhammed Sayılgan, Ercan Yılmaz, Ayşe Yıldıran Yüksel Balıkesir 10.000 TL Nail Kılıç İstanbul 10.000 TL Yusuf Goksahan, Zafer Yegin İzmir 10.000 TL Mehmet Akdas, Mehmet Akarca, İsmail Avcı, Sergen Aykutalp, Ilhan Agac, İdris Kaya, Ecevit Özkan, İbrahim Erdemli, Mehmet Özülker, Taha Özkartal Çanakkale 10.000 TL Serkan Akıncı, Şükriye Bayındırlı, Seçkin Sağlık, Muhammet Can Tazim, Ismail Gulmez, Ertürk Konaklilar, Hakan Yücel, Selman Gündogdu, Mehmet Ali Karaköse, Oktay Coskun, Kadir Aksakalli, Özcan Özdemir, Murat Erol Öztürk, Güray Ikidevelioglu, Murat Er, Hamza Cihan, Adem Can, Sinan Savaş, Nedim Uyar İstanbul 10.000 TL Hüsnü Acar Kastamonu 10.000 TL Murat Güngör Ankara 10.000 TL Ahmet Feyzi Demirel, Selçuk Kaya, Hamit Çaglayan, Nazim Büber, Barış Karaüç, Sabri Kalyoncu, Davut Kiliç, Mustafa Eroglu, Rasit Güleç, Onur Uslu, Osman Işık, Adem Dağ, Ceylan Gör, Hakan Eser, Mustafa Yildiz İstanbul 10.000 TL Mehmet Senturk İstanbul 10.000 TL Efe Tor Antalya 10.000 TL Ilker Isikligil, Ali Erdoğan, Yasemin Erdinç, Kadir Aydogan, Necla Uçar, Şahin Haki, İbrahim Öztürk İstanbul 10.000 TL Ömercan Arslantas, Ahmet Sener, Nadir Er, Samet Yildirim, Nergiz Ateş, Esra Yildirim, Ömer Güçlü, Hüseyin Ayhan, Rahmi Sinan Karadeniz, Tarık Kütük, Ercan Karduz, Metehan Özcan, Besir Kazanci, Hayriye Yaprak Bolaç, Arif Erdem Bilici, Zikri Yıldırım, Muhammet İvgin, Yalçın Yavuz, Muhammet Deymenci Kocaeli 10.000 TL Ömer Kuru Kocaeli 10.000 TL Mehmet Çobanli, Yasin Kutluay, Adalet Dönmez, Mecit Öney, Ferhat Ceylan, Bilal Yilmaz, Uğur Polat Deri Diyarbakır 10.000 TL Mehri Koyuncu, Metin Topal, Sezgin Özden, Mustafa Kirci, Mehmet Türkarslan Ankara 10.000 TL Ferhat Erikoğlu, Tayfun Akgün, Ferhat Gürpala, Rafet Eker, Neziha Kısa, Onur Kocaman, Yasar Çetin, Mustafa Eroglu, Alparslan Sarikaya, Tefik Kucukcakir, Dilara Demircan, Soner Oğuzhanoğlu, Emsal Akdaş, Ibrahim Marankoz, Merve Şimşek, Ramazan Yeter, Tarık Yıldız, Ahmet Can, Ökkes Sungun, Akif Kekil, Devri Samet Erkoç Denizli 10.000 TL Ramazan Bas, Beytullah Gökçe İstanbul 10.000 TL Bilge Karaca İzmir 10.000 TL Kazım Asil Özkaya, Ayhan Çiçek, Mustafa Ayaz, Mehmet Balıkçı, Baki Sahin, Serkan Kasırga, Gülben Keskin Çamli, Ali Yayla, Turgay Günlüoğlu, Osman Çoklu, Mumtaz Buyukguney, Duran Yaman, Fethi Özgenç, Mehmet Köksal, Yılmaz Ak, Hüsamettin Açıkgöz, Sercan Cop, Ali Kasak, Levent Dur, Dudu Yıldız, Nurdan Saygı Kul, Muhammet Alkan Karaman

İsim Şehir Serkan Caliskan Emrah Tamer Akin Demir Soner Ünal Himmet Bolkent Mustafa Yasin Kaşlı Alperen Ayas Recep Algül Taner Gezici İstanbul Alper Dogru Omer Alkan Serkan Demiralp Sebahat Bozdoğan Murat Turkekul Turkekul Metin Gümüştaş Besim Bilgin Bilgin Guner Kaya Ahmet Fazil Oguz Uzeyir Yildizbas Tugrul Çinar Gülsüm Kurt Ahmet Yanar Alaattin Gökmen Bartın Sultan Çoban Hasan Çancilar Talat Yurteri Hasan Sayın Seyfullah Dönmez Bartın Mehmet Erol Afyonkarahisar Enver Temel Kütahya Hüseyin Demir Antalya Ahmet Korkmaz Osman Göksu Murathan Önal Rasim Özgökçe Fahri Akyüz Tarik Pamukçi Ersin Sezer Levent Kulluk İzzet Yalçın Ahmet Umut Üzülmez Saban Selim Tosun Hacer İnan Emre Avakoşan Bursa Alaaddin Polat Muzaffer Uluçam Nural Arslan Ankara Yılmaz Kopmaz Denizli Fatih Temiz Abdullah Demirkiran Suat Yücel Muammer Ünal Oguzcan Mercan Eyüp Töre Erdinç Sari Fatma Duran Muhammed Raşit Gökalp Can Ahmet Kaya Ali Güler Giresun Büsra Agtas Mustafa Bülent Akgül Bekir Arduç Çetin Zarar Sefa Bacak Turon Esen Isa Ay Mehmet Gün Muslum Arslan Mert Bektas Enes Arslan Tekirdağ Elmas Karslı Gokhan Kocın Bayram Bala Ridvan Karakoç Ankara Şadi Doğan Hasan Meral İstanbul Murat Varol Sait Nuri Ates Ahmet Taha Mendi Selay Orhan Tuncer Hasan Çan Cılar Serap Aydın Emin Mert Rasim Bektas Ali Ercüment Sarioglu Cenkay Akdemir Yaşar Hakbilen Mustafa Akkoca Seckin Kenan Burak Yardımcı Kastamonu Kazim Gökçe Muhammed Yildirim Nazli Özkara Umut Yigitcanli Şeyma Sarımermer Emre Tufekcioglu

İsim Şehir Katkat Ercan Güzelküçük Gülsüm Güleç Kazim Davran Ömer Demirel Islam Kalafat Ömer Boronci Uğur Tanışan Seval Kol Mehmet Özdil İzmir Ahmet Ertuğrul İbrahim Erciyas Metin Akkas Abdullah Cangir Diyarbakır Serafettin Kirkaya Bartın Latife Soyaslan Süleyman Turasi Mihri Öztezcan Sükrü Osmanoglu Düzce Sururi Ilhan Murat Bayrakçeker Serdar Isikcan Berkay Kılıç İstanbul Bülent Karslı Kenan Dalci Sudenaz Temel Ömer Tatar Aydin Tilki Mehmet Atilla Özcan Deniz Engin Sinem Saka Saygi Yirtici Rafet Karnak Hüseyin Kavi Ercan Çetin Ali Karaca Mehmet Bergel Ömer Çalkin Bilal Cesur Hüseyin Arslan Sevkan Aydın Mehmet Ali Özkay Hakan Öner Nurali Atmaca İstanbul Iskender Gürboga Murat Gökoglu Osmaniye Şaban Kaya Hikmet Nalbantoglu Ömer Tahankut Muslu Tuncay Doğan Zeynep Kurt Süleyman Safa Saglam Mehmet Denkçi Edirne Suat Şentürk Mustafa Elibol Mesude Hüsmen Kadir Bakir Kütahya Osman Kurt Mikayil Bayram Murat Mutlu Furkan Nazli Hayrettin Ay Esref Gülbahca Osman Mumcu Antalya Sittik Karaman Erkan Kaan Ilhan Öner Muhsin Kiliç Murat Sirakaya Ankara Cenk Sarica Fevzi Ada Hüsne Kılınç Berkan Ergülen Murat Güzel Emirhan Saglam Kastamonu

Şehir İsimler Ankara Ceml Karabayram, Hayati Çiçek, Mithat Ucar, Abdullah Kaya, Celal Türkşan, Hidir Elaman, Fatih Dumanoglu, Mustafa Tahir Koçyigit, Selam Çetiner, Bibi Gedik, Murat Ceviz, Mahmut Durmuş, Sakir Karatas, Kadir Sorucu, Seda Serenli, Tarik Aydin, Aygen Koyuncu, Muhammed Emin Akdağ, Levent Kulak, Gürsel Ülker, Aydin Kinik, Aygül Sayın, Mustafa Ulu, Erol Bayramoğlu, Ugur Taylan, Yahya Homan, Ahmet Tas, Volkan Buluç, Veysel Haskul, Zuhal Şişman, Erdal Karatas, Kenan Hayta, Hasan Ülker, Işın Gökyer, Muzaffer Muzaffer, Resul Yılmaz, Ahmet Kizilhan, Fatma Gökçe, Habil Kaya, Selami Issi, Ersin Bulut, Hakan Kala, Orhan Üstünbas Amasya Arslan Keleş, Bekir Özdemir, Halil Dönmez, Ekrem Duman, Adem Erbil, Muammer Aydemir, Cengiz Atalayn, Fatih Gol, Sebahat Karaoglu, Ramazan Akbalık, Halil İbrahim Ceylan, Serkan Kaynakca, Ferdi Yıldız, Yavuz Cingöz, Ferhat Toros, Mehmet Can Sakarya Hüseyin Mısıroğlu, Rafet Bahçeci Kastamonu Gürol Bora Ateş, Mehmet Ardıç, Mustafa Erdogan, Mehmet Elibol, Ibrahim Narin, Emrah Özkurt, Hanifi Murat Mutlu, Muhammet Çinar, Hüseyin Baş, Ahmet Seker, Bülent Tezsürer Hatay Resat Terzi, Ahmet Cagatay Yorukalp İzmir Evrim Buhar, Ayşe Polat, Bestami Sayici, Hüseyin Ozdil, Anıl Ugur, Serkan Çatal, Onur Ünal, Burcu Özaltun, Necdet Çetin Balıkesir Ramazan Borazan, Nurgül Yildiz, Nihat Öztürk, Furkan Orman, Halim Akan, Ümit Dogru, Fatih Ürü, Recep Aktaş, Şahin Karabulut, Abdullah Koç, Ali Yemenici, Ali Deviren Kocaeli Halit Gürgen, Mesut Çetintas Elazığ Tamer Engin, Yahya Murat Alpaslan, Ahmet Bulent Sukas İstanbul Burhan Temli, Remzi Sayılgan, Tugay Çivak, Veysi Kırmızıyıldız, Yusuf Yaman, Ahmet Kol, Gökhan Güner, Hasan Çiftçi, Faruk Deniz, Sami Teke, Osman Konul, Duygu Koç Hardal, Kadir Şenkul, Mahmut Coban, Ramazan Cirik, Adem Arslan, Ibrahim Özaslanlar, Bumin Tekin Bartın Belgin Ergin Konya Metin Gürsoy, Ali Ertürk, Gokcan Elbir, Oguzhan Gür, Berkan Otman, Hüseyin Yagiz, Ümit Koyulmus, Ali Tecer

No İsim Şehir 1 Halil Gökçayır 2 Nihat Gülayinci 3 Hikmet Yuksek 4 Nuredin Ayav 5 Mustafa Kirkaya 6 Yunus Emre Sarikaya Ankara 7 Mehmet Sah Turan 8 Ulas Karaca 9 Devran Kısak 10 Muhammed Okur 11 Abdullah Ceylan 12 Muhammet Balcı Kocaeli 13 Emre Çakman 14 Adnan Zeytinci 15 Beyazit Ipek 16 Salih Kaval 17 Murat Somunkıran 18 Ferhat Alsan 19 Niyazi Savaş 20 Göksel Yaylacı

Model Özellik Yedek Talihli BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model Otomobil Ozcan Cödel

Sıra İsim Soyisim Şehir 1 Hasan Sengül Adana 2 Çağrı Ergül

Model Yıl Yedek Talihliler BMW F 800 GS 2026 Mustafa Oflaz Seref Meder Mert Senogul

Sıra No İsim Şehir 1 Veysel Koçyiğit 2 Seyfi Bayezit 3 Bülent Barbaros Sahin İstanbul 4 Tahir Boynuegri 5 Sadik Uysal 6 Mehmet Sahin 7 Çınar Mermi 8 Rasim Çalışkan 9 Mesut Zeren 10 Firat Koçyigit 11 Birol Gündüz 12 Ayhan Agam 13 Hüseyin Emre Algan 14 Ahmet Demirci 15 Sabri Küçükdag Çanakkale 16 Memet Güngör 17 Murat Sariçiçek 18 Yesim Gulay 19 Metin Çetiner 20 Ali Küçükilgaz 21 Murat Tas 22 Mustafa Oner Kırklareli 23 İbrahim Çukurova 24 Murat Özkan 25 Hakan Karaarslan 26 Selim Yılmaz 27 Yunus Emre Kunavdik 28 Harun Akyay 29 Meliha Korkmaz 30 Ertuğrul Keleş 31 Mustafa Altun 32 Nedim Pehlivan 33 Cabir Arslan 34 Ramazan Acar 35 Ahmet Fidan Hatay 36 Seyhan Dogan 37 Murat Abay 38 Mustafa Deliküçük 39 Adem Gülmez 40 Mustafa Can 41 Yucel Koksal 42 Yusuf Diksin 43 Yusuf Ziya Varol Samsun 44 Yasemin Ayvaz 45 Emre Duman Bursa 46 Seyfettin Çelik 47 Ilyas Özkan 48 Veysi Fatin Akman 49 Abdullah Tunca 50 Hüsnü Eken 51 Menduh Özyer Muğla 52 Abdurrahman Altın Bursa 53 Mahmut Akarsu 54 Yılmaz Mutluoğlu 55 Görkem Usanmaz İzmir 56 Bahadır Tolu 57 Yunus Emre Ezrik 58 Erkut Durmus 59 Sükrü Demir 60 Mustafa Özcan 61 Olcay Durak 62 Ahmet Eren 63 Orhan Cömert 64 Hizir Kazanci 65 Mikail Köseoğlu 66 Ali Aygören Adana 67 Neslihan Gedikoğlu 68 Mustafa Demirci Hatay 69 Mumin Kasapoglu 70 Tahsin Ömür Budak 71 Ali Akcagil 72 Emircan Kar 73 Durmuş Ali Danış

Sıra İsim Şehir 1 Erol Kebiç 2 Dilgeş Eşin 3 Serkan Aybi 4 Nuğman Erfidan 5 Hidayet Akın 6 Muhammed Said Malik Arslan Ankara 7 Yaşar Gülcü 8 Guven Sağlık 9 Ali Alptekin 10 Burak Erkol 11 Ali Şentürk İzmir 12 Ali Kuzucu 13 Aytaç Akansoy 14 Ufuk Alcelik 15 Gürsan Tekay 16 Ali Reis 17 Ünsal Demirezer Ankara 18 Rüstem Kaplan 19 Silanur Binli 20 Tanju Karakoç

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Petrol Ofisi görülmemiş kampanya çekiliş sonuçları açıklandı! İşte BMW 520i Sedan otomobil, Bianco Activ 560 SKM çekme karavan, BMW F 800 GS 2026 model motosiklet, 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi akaryakıt çeki, THY 100.000 mill kazanan asil ve yedek talihliler...Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87636 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.877.761 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 30.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Petrol Ofisi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.