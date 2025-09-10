Selda Uskan

Selda abla selam... Sana öyle bir hikaye anlatacağım ki eminim hayatında duymamışsındır. Ablacığım ben 4 eski kız arkadaştan oluşan bir çetenin ilk doğan çocuğuyum. Haliyle diğer elemanlar manevi annem olurlar. Üzerimde hem emekleri vardır hem de hayatımla ilgili karar verme hakları... Annem beni 17'sinde doğurmuş, arkadaşları öğrenciyken ...

Böylece en erken evlenin çocuğu ile aramda 10 yaş fark var. İşte şimdi ben, bir zamanlar pışpışladığım o oğlanlardan biriyle aşk yaşıyorum! Kendisi 22, ben 32 yaşındayım. Çete duyarsa sonumuz olur...

Ama bu gizli gizli buluşmalar da nereye kadar?

Abla lütfen bize yol göster. Niyetimiz ciddi sevgilimin üniversiteyi bitirmesini bekliyoruz. Aslında ben hemşireyim, bu gün yuva kursak gül gibi geçinir gideriz ama eğitimi yarım kalırsa savaş çıkar...

Sevgilerimle...

Rumuz; EKSİARTIBİR

ÇETEYE YAZIK OLUR

S.U. CEVAP; Yanında, yaş farkı sorununun bile önemini yitirdiği, günümüzde hasret kaldığımız ama annelerinizin hala itinayla korudukları 'o güzelim dostluğu', ikinizin el ele verip yok edecek olmanız ne kadar kötü!