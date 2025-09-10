PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Eskiden abla diyordu

Eskiden abla diyordu

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 10 Eylül 2025

Selda abla selam... Sana öyle bir hikaye anlatacağım ki eminim hayatında duymamışsındır. Ablacığım ben 4 eski kız arkadaştan oluşan bir çetenin ilk doğan çocuğuyum. Haliyle diğer elemanlar manevi annem olurlar. Üzerimde hem emekleri vardır hem de hayatımla ilgili karar verme hakları... Annem beni 17'sinde doğurmuş, arkadaşları öğrenciyken ...

Böylece en erken evlenin çocuğu ile aramda 10 yaş fark var. İşte şimdi ben, bir zamanlar pışpışladığım o oğlanlardan biriyle aşk yaşıyorum! Kendisi 22, ben 32 yaşındayım. Çete duyarsa sonumuz olur...

Ama bu gizli gizli buluşmalar da nereye kadar?

Abla lütfen bize yol göster. Niyetimiz ciddi sevgilimin üniversiteyi bitirmesini bekliyoruz. Aslında ben hemşireyim, bu gün yuva kursak gül gibi geçinir gideriz ama eğitimi yarım kalırsa savaş çıkar...
Sevgilerimle...

Rumuz; EKSİARTIBİR

ÇETEYE YAZIK OLUR

S.U. CEVAP; Yanında, yaş farkı sorununun bile önemini yitirdiği, günümüzde hasret kaldığımız ama annelerinizin hala itinayla korudukları 'o güzelim dostluğu', ikinizin el ele verip yok edecek olmanız ne kadar kötü!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
O erkeği buldum... ama? 02 Eylül 2025, Salı Burçlara göre ayrılmalıyız 29 Ağustos 2025, Cuma O kadar pişmanım ki... 26 Ağustos 2025, Salı Markasız bir hiçsin 22 Ağustos 2025, Cuma
T.C. ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Resmi İlandır
T.C. ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’un yoga pozlarına yorum: Kıskanıyorlar!
Ben de oradayım!
İlber Ortaylı Bebek’te gençlerle buluştu
Neşeli gün
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya ilk kez birlikte görüntülendi
İlişkiye ''özgü'' hareketler
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı: Eşiyle karşılaşan kadın ortalığı birbirine kattı!
Yasak ''aşk'' kavgası