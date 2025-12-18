Otomobil takla attı tarlaya savruldu: 1 yaralı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla atarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. İşe gitmek için kent merkezindeki evinden yola çıkan Doğukan S., yönetimindeki 43 AV 697 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Demir yığını haline dönüşen aracın sürücüsü yaralandı.
OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Doğukan S., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.