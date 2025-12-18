Seyir halindeki tankerde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı: Bazı ağaçlar zarar gördü
Adana Pozantı-Tarsus Otoyolu’nda seyir halindeki tankerde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale gelirken, bazı ağaçlar zarar gördü. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI
Yangın yerine ulaşan ekipler 01 DN 772 çekici plakalı tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı. Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.