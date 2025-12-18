Bursa’da işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 08:02

Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işçilerin kaldığı barakada saat 06.00 sıralarında iddiaya göre, kül tablasında söndürülmeyen sigara nedeniyle yangın çıktı. Uyanan işçiler, yoğun dumanı fark ederek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı.

Yangın (DHA)

AĞAÇLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, barakada zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.