İki grup arasında tartışma çıktı: Av tüfeğiyle ateş saçtı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 07:34

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde çıktı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kalabalıktan kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden kaçtı.