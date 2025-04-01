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Yaşlılıkta yalnızlık

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 1 Nisan 2025

SELDA hanım, bu size yazdığım ikinci mektubum... 'Mektup' kelimesinden anlamışsınızdır, yaşım 70'leri çoktan devirdi... Şiir, roman, edebiyat tutkusuyla geçmiş koca bir ömür benimkisi...

İlaveten delicesine aşklar, terk edilmeler, terk etmeler, bol göz yaşı ama mukabilinde çılgınca yaşanmış mutlu anlar... Şimdi hepsi geride kaldı Selda hanım.

Yapayalnız ve kimsesiz biri olarak geleceğe dair hiçbir umudum yok. Fakat insanoğlu yine de hayata tutunmanın yollarını arıyor. Size yazmam da bu yüzden. Aslında yıllar önce bir etkinlikte tanışmıştık.

Yine köşe yazıyordunuz. O zaman da içimden "Keşke arkadaş olsak" diye geçirmiştim. Sonra kitaplarınızı okudum ve nihayet TAKVİM'de karşılaştık.

Yeniden merhaba, bu sefer mektubumu yayınlarsınız inşallah. İmza; M. S. K.

YALNIZLAR BULUŞUYOR
S.U. CEVAP;
Mektubunuzu daha önce neden yayınlamadığımı anladım; Çok teşekkür ederim ama galiba şahsıma yapılan bunca iltifat beni biraz utandırmış.
Sağ olun var olun Mediha'nım. Ama artık bir 'penfriend'iniz var. Saygı ve sevgilerimle...
Adresim; seldatosun@gmail.com

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