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Dostluğun düşmanı; dedikodu

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 15 Ocak 2025

SELDA abla, apartman komşularımla dostluğumuzun devamı için bir formül buldum.
Bunu ofis veya atölye çalışanları da uygulayabilir. Bu yöntemle dostluklarını kurtarıp huzur içinde ilişkilerini devam ettirebilirler.
Diyelim bir şirkettesiniz birbirinizin arkasından konuşmuşsunuz.
Aslında plan basit; Öğle saatinde bir araya geleceksiniz, 'haftanın dedikodularını masaya yatırılacaksınız', kim kimin arkasından ne attıysa o anda itiraf edecek, konu üzerine herkes fikrini söyleyecek, suçlanan arkadaş savunmasını yapacak, sonra öpüşüp herkes işinin başına dönecek. Ama nasıl formül kız abla?
İmza; Evrim

HAY EVROLMA İNŞALLAH
S.U.CEVAP; Beni çok güldürdün Evrim. Ayol huylu huyundan vazgeçer mi? Örnek vereyim;
Kadın, komşusunu erkek kardeşi ile görüyor, alelacele tencereyi ocağa atıp pencereye koşuyor; "Huu bacılar, filanca kocasını aldatıyor!" Moralini bozmuş gibi olmayayım ama Evrim'cim o dedikodunun hararetini alacak şu dünyada her hangi bir güç yok! Ha dediğin yöntem belki 'eli iş tutan çene çalmaya vakti olmayan' insan tipi için geçerli olabilir ama o kadar.

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