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Fatih beni de götür

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

SELDA abla, aşk meşk önemli ama en büyük sorunumuz, 'İNSAN'lığımızın değer kaybetmesi' değil midir?
Geçen gün Fatih Ürek (önceleri hiç sevmezdim) adeta hislerime tercüman olmuş, 'büyük kentlerde yaşamın ve insanların kötülüğünü' anlatıp demiş ki "Artık kimseyi görmek istemiyorum, herkesten de bıktım, 5 yıl daha çalışıp giderim bu İstanbul'dan!" Kendisini önceleri çok sevmezdim ama şu an en büyük hayranıyım. Söylediği her sözün altına imzamı atarım. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Lütfen söyle beni de alsın yanına. Rumuz; Şbnm L.

KÖTÜ HER YERDE
S.U.CEVAP; Sevgili Şebnem, İstanbul'u terk etmekle kötü insanlardan kurtulmuyorsun. 9 yıl önce oğlumu alıp Tekirdağ'a yerleştim, inan sonuç aynı.
Fatih'imize gelince... Peşine takılacak en doğru insanı seçmişsin. Kendisi bir zamanlar ATV'deki Ekran Sizin programımda konuğum olmuştu. İtiraf edeyim öncecisinde 'frapan şarkıcı' imajı beni biraz germişti. Ama Fatih stüdyodan ayrılırken, efendiliği, müthiş yorum ve öngörüsüyle arkasında büyük bir hayran ordusu bırakmıştı. O gündür bu gündür taktir ve sevgiyle anarım.

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