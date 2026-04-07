Selda Uskan

Okurum haklı! Bağımlılık ülkemizde ciddi bir sorun ve hafife almaya gelmez. Bu yüzden dizi yapımcılarımıza da görev düşüyor.
Senaryoya 'renk katması' için birkaç çarpıcı görüntü koymak uğruna olayın saptırılması, yanlış işlenmesi veya dejenere edilmesi son derece sakıncalı. Alelacele derlenmiş, başı sonu olamayan görüntülerden oluşan 'uyuşturucu' sahnelerinin hiçbir işe yaramadığı gibi, ilgisi olmayan gençleri de uyarabileceği unutulmamalı.
Daha önemli bir şey var; ele aldığınız bağımlılık ve kurtulma konusunu asla yarım bırakmayın!
Hepimizin malumu, yerine daha ilgi çekici bir yan hikaye bulunduğunda genellikle diğer konu unutulup gider. Misal, madde bağımlısı gencin, bu işten yakasını kurtarana kadar gösterdiği çabayı ve mutlu sonu mutlaka görelim.
Çekeceğiniz görüntülerin, yazacağınız diyalogların derinlemesine düşünülmüş ve uzman beyinlerden çıkmış fikir ve deneyimlere dayanmış olmasını gönülden ister ve özellikle çaresiz anne babalara doğru yolu göstermesini dileriz.