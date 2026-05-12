Selda Uskan

Ve ailemin baskısıyla 2. evliliğimi yaptım. Uzaktan akrabamızmış. Annem "Tanımadığımıza verdik başına neler geldi, en azından bunun soyu sopu belli, hem senin kız çocuğun var ileride kötü gözle bakabilir" dedi. Ama anacığım yanıldı; Kocamı mutfakta kızıma sarılmaya çalışırken yakaladım.
Hemen savunmaya geçti: "Sen çocuğa hiç sarılmıyorsun, kendini evinde sığıntı gibi hissetmesin!" Aslında doğru söylüyor ben de kızım gibi içine kapanık bir kadınım. Ama yine de aklımda korkunç şüpheler var. Boşanamam, gidecek yerim yok. Üstelik babasına aşık küçük bir kızım daha var. Rumuz; P. L.
MASUM OLABİLİR
S.U.CEVAP; Perihan hanımcım, bence kızınıza o an ne hissettiğini sorun, malum biz kadınlar kötü elektriği hemen alırız. Bu arada belli etmeden ama tüm dikkatinizle, eşiniz eylemini tekrarlayacak mı onu gözleyin!