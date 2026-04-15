Selda Uskan

Neden böyleyim bilmiyorum?
Bir yerde hata yapıyorum ama nerede... Rumuz; Arzu ACELE EDİYORSUN
S.U. CEVAP; Arzu'cum yetişkinlikte insan sevdalanmayı ağırdan alır, öyle ergenlikteki gibi bir telaş her gördüğüne aşık olmaz.
Sendeki hata bu galiba.
Örneklemek gerekirse, sevgili Perran Kutman'ın o dönemlerine ait anılarından güzelini bulamayız...
"Mahallede bütün oğlanlara sırayla aşık olurdum.
Günlüğüm vardı, pazartesi başlardım yazmaya, 'Nüsret'i' çok seviyorum, evlenmezsem ölürüm!' Salı günü, 'Nüsret'le bisiklete bindik o da benden hoşlanıyor!' Çarşamba, Perşembe, Cuma hissiyat biraz azalarak devam eder Cumartesi günü de 'Ay bu Nüsret çok salak' deyip oğlandan buz gibi soğurdum.
Pazartesi Hilmi'yle başlardı aşk hayatım; 'Aman Tanrım Hilmi müthiş bir çocuk, sonunda aradığım erkeği buldum!' Tabii o da bir hafta sürerdi..." İşte böyle Arzu'cum, yapman gereken ağırdan almak, her gördüğünün üstüne atlamamak. Bu arada Perran'a selam olsun, sonunda yavaşça sevmeyi öğrendi ve o aşk hala devam ediyor...