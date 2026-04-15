SELDA USKAN

Çabuk sıkılıyorum

Eklenme Tarihi 15 Nisan 2026
Selda abla, 22 yaşındayım ama hala uzun bir ilişki yaşayamadım. Oysa 'sevmeyi seven' kızlardanım.
Neden böyleyim bilmiyorum?

Bir yerde hata yapıyorum ama nerede... Rumuz; Arzu ACELE EDİYORSUN

S.U. CEVAP; Arzu'cum yetişkinlikte insan sevdalanmayı ağırdan alır, öyle ergenlikteki gibi bir telaş her gördüğüne aşık olmaz.
Sendeki hata bu galiba.

Örneklemek gerekirse, sevgili Perran Kutman'ın o dönemlerine ait anılarından güzelini bulamayız...
"Mahallede bütün oğlanlara sırayla aşık olurdum.

Günlüğüm vardı, pazartesi başlardım yazmaya, 'Nüsret'i' çok seviyorum, evlenmezsem ölürüm!' Salı günü, 'Nüsret'le bisiklete bindik o da benden hoşlanıyor!' Çarşamba, Perşembe, Cuma hissiyat biraz azalarak devam eder Cumartesi günü de 'Ay bu Nüsret çok salak' deyip oğlandan buz gibi soğurdum.
Pazartesi Hilmi'yle başlardı aşk hayatım; 'Aman Tanrım Hilmi müthiş bir çocuk, sonunda aradığım erkeği buldum!' Tabii o da bir hafta sürerdi..." İşte böyle Arzu'cum, yapman gereken ağırdan almak, her gördüğünün üstüne atlamamak. Bu arada Perran'a selam olsun, sonunda yavaşça sevmeyi öğrendi ve o aşk hala devam ediyor...
Dizilerdeki uyuşturucu konusu 07 Nisan 2026, Salı Çocuk zengin tarafı seçiyor 30 Mart 2026, Pazartesi Saçını tarayan ünlüler! 26 Mart 2026, Perşembe Neden evleniyorlar 23 Mart 2026, Pazartesi
A.B.İ.’nin Tahir’i Tarık Pabuçcuoğlu 77 yaşında ağızları açık bıraktı! Mimar çıktı, ’Sanatın S’si ile ilgim yok’ dedi; oyunculuğu kızına miras bıraktı
Kızı da kendisi gibi oyuncu!
Manisa’da feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Salihli’de feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözülüyor: 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonel’in oğlu da listede | Kırmızı bülten hazırlığı
Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında 12 gözaltı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a stoper çalımı! Yalçın’ın planları altüst olacak
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a stoper çalımı!
Şanlıurfa’da lisede silahlı baskın dehşeti | Saldırgan intihar etti | 10’u öğrenci 16 yaralı
Lisede silahlı baskın