Selda Uskan

abla, 22 yaşındayım ama hala uzun bir ilişki yaşayamadım. Oysa 'sevmeyi seven' kızlardanım.Neden böyleyim bilmiyorum?Bir yerde hata yapıyorum ama nerede...Arzu'cum yetişkinlikte insan sevdalanmayı ağırdan alır, öyle ergenlikteki gibi bir telaş her gördüğüne aşık olmaz.Sendeki hata bu galiba.Örneklemek gerekirse, sevgili Perran Kutman'ın o dönemlerine ait anılarından güzelini bulamayız..."Mahallede bütün oğlanlara sırayla aşık olurdum.Günlüğüm vardı, pazartesi başlardım yazmaya, 'Nüsret'i' çok seviyorum, evlenmezsem ölürüm!' Salı günü, 'Nüsret'le bisiklete bindik o da benden hoşlanıyor!' Çarşamba, Perşembe, Cuma hissiyat biraz azalarak devam eder Cumartesi günü de 'Ay bu Nüsret çok salak' deyip oğlandan buz gibi soğurdum.Pazartesi Hilmi'yle başlardı aşk hayatım; 'Aman Tanrım Hilmi müthiş bir çocuk, sonunda aradığım erkeği buldum!' Tabii o da bir hafta sürerdi..." İşte böyle Arzu'cum, yapman gereken ağırdan almak, her gördüğünün üstüne atlamamak. Bu arada Perran'a selam olsun, sonunda yavaşça sevmeyi öğrendi ve o aşk hala devam ediyor...