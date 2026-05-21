Nöroestetik: Güzelliğin bilimsel izini sürmek

Son yıllarda hızla gelişen nöroestetik alanı insanların sanat ve güzellik karşısında verdiği tepkileri bilimsel yöntemlerle inceleyen disiplinlerden biri haline geldi. Araştırmacılar, estetik deneyim sırasında beynin hangi bölgelerinin aktifleştiğini ve bedenin nasıl değişimler yaşadığını anlamaya çalışıyor.

University College London'dan nörobilimci Semir Zeki'ye göre nöroestetik, "güzellik deneyimi sırasında çalışan beyin mekanizmalarını çözme" çabasıdır. Bu çalışmalar insanların neden farklı zevklere sahip olduğunu ve güzellik algısının doğuştan mı yoksa öğrenilmiş mi olduğunu araştırıyor.

(Yukarıdaki fotoğrafta İtalya'nın Floransa kentindeki Galileo Müzesi'nde sergilenen 16. yüzyıla ait planisferik bir astrolabi. Bu eserin bir kopyası deneylerde kullanıldı. Kaynak: Manuela Callari)