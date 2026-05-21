Müzede sıra dışı deney: Sanat eserlerine bakarken zihnimiz nasıl tepki veriyor?
Bir tabloya, heykele ya da tarihi bir objeye baktığımızda neden etkileniriz? Kalbimiz neden hızlanır, bazı eserler neden bizi derinden sarsar? Floransa'daki Galileo Müzesi'nde yürütülen sıra dışı bir deney sanat deneyiminin beyindeki izlerini takip ediyor. Elektrotlarla donatılan katılımcılar tarihi eserleri incelerken bilim insanları onların zihinsel ve fiziksel tepkilerini kayıt altına alıyor.
