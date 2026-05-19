Zuleika Lied konseri 3 Haziran'da sahnelenecek

Opera sanatını besleyen en önemli unsurlardan birinin şarkı olduğunu belirten sanatçı, Alman müzik geleneğinde "lied" olarak adlandırılan formun şairlerin dizelerinin bestelenerek müzik aracılığıyla şiirsel bir anlatıya dönüşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Akgün, 3 Haziran'da Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndaki önemli karakterlerden Zuleika'dan ilhamla hazırlanan Zuleika Lied Konseri'nin Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirileceğini, piyanoda Sait Karabulut ile lied yorumcularından Caroline Ulrich'in sahne alacağını paylaştı.

İDOB bünyesinde ayrıca Türkiye'de ilk defa genç opera sanatçılarını yetiştiren bir program oluşturduklarını kaydeden Akgün, "Bu programın final konseri var. Her ay uluslararası bir koç geldi, onlarla çalıştı, her ay bir konser yaptılar. Bütün bu konserlerin bileşiminde onlardan oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlere yine Kadıköy Belediyesi Opera Sahnesi'nde sunacağız." ifadelerine yer verdi.