Perde açılıyor: 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne geri sayım

İstanbul mayıs ayının sonunda yeniden sanatın en görkemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında opera, bale, modern dans ve konserlerden oluşan programıyla sanatseverleri AKM ve Süreyya Operası'nda ağırlayacak. Festival kapsamında dünya prömiyeri yapacak "Küçük Prens"ten "Kuğu Gölü"ne kadar birçok özel yapım sahnelenecek.

Bu yıl "Kadın Portreleri" temasıyla düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali İstanbul'un kültür sanat takvimine damga vurmaya hazırlanıyor. 13 farklı eser ve 22 temsilin yer aldığı festivalde dünyaca ünlü dansçılar, genç yetenekler ve uluslararası sanatçılar aynı sahnede buluşacak. Opera ve balenin büyülü atmosferi 21 Mayıs'tan itibaren İstanbul'un iki yakasında sanatseverlerle buluşacak.

Festival İstanbul’un iki yakasına yayılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün festivalin bu yıl da İstanbul'un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yaptığını söyledi. Akgün, bu festivalin İstanbul'a çok yakıştığını belirterek "İstanbul'un birleştiriciliği ve dünyadaki önemli vitrin özelliği bizim için de bir motivasyon kaynağı." dedi.

Etkinlikler nerede yapılacak?

Etkinliklerin Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Opera ve Tiyatro Salonu ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşeceğini aktaran Akgün, festivalde 13 eserin 22 temsilinin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

Festivalde dünya prömiyeri heyecanı

Caner Akgün zengin bir program hazırladıklarını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

Üç operamız var. Gaetano Donizetti'nin 'Lucia di Lammermoor' operası, Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası. Bununla birlikte bir dünya prömiyerimiz var. Besteci Sait Karabulut'un 'Küçük Prens' eseri. Küçük Prens, evrensel bir hikaye, çocuklardan büyüklere herkes için yaşam felsefesi barındıran çok önemli bir eser. Şahan Gürkan rejisiyle dünya prömiyerini gerçekleştireceğiz.

Genç bale sanatçıları uluslararası jürinin karşısına çıkacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün en büyük hedeflerinden birinin Türkçe eser üretimini artırmak ve bu eserleri seyirciyle buluşturmak olduğuna işaret eden Akgün şunları aktardı:

Festivalde ayrıca Pyotr İlyiç Çaykovski'nin efsane eseri 'Kuğu Gölü' balesi olacak. Tan Sağtürk'ün jüri başkanlığında iki senede bir düzenlediğimiz bale yarışmamız olacak. Dünyaca ünlü bale otoriteleri buraya gelecek ve genç bale sanatçılarını değerlendirecek. Final gecesi de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde olacak. Ardından 1 Haziran'da AKM'de dünyaca ünlü dansçıların katılımıyla bir gala gecesi düzenlenecek.

Perde 21 Mayıs’ta açılıyor

Akgün farklı alanlarda işbirliği yapmayı önemsediklerinin de altını çizerek, "Bu doğrultuda Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun 'Aurora' adlı bir koro projesini, AKM'ye davet ettik ve sanatseverler çok önemli bir koral akşam yaşayacaklar." dedi.

Zuleika Lied konseri 3 Haziran’da sahnelenecek

Opera sanatını besleyen en önemli unsurlardan birinin şarkı olduğunu belirten sanatçı, Alman müzik geleneğinde "lied" olarak adlandırılan formun şairlerin dizelerinin bestelenerek müzik aracılığıyla şiirsel bir anlatıya dönüşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Akgün, 3 Haziran'da Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndaki önemli karakterlerden Zuleika'dan ilhamla hazırlanan Zuleika Lied Konseri'nin Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirileceğini, piyanoda Sait Karabulut ile lied yorumcularından Caroline Ulrich'in sahne alacağını paylaştı.

İDOB bünyesinde ayrıca Türkiye'de ilk defa genç opera sanatçılarını yetiştiren bir program oluşturduklarını kaydeden Akgün, "Bu programın final konseri var. Her ay uluslararası bir koç geldi, onlarla çalıştı, her ay bir konser yaptılar. Bütün bu konserlerin bileşiminde onlardan oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlere yine Kadıköy Belediyesi Opera Sahnesi'nde sunacağız." ifadelerine yer verdi.

Festivalin teması Kadın Portreleri

İDOB Müdürü Akgün, "La Traviata" eserini Bakü Devlet Operası solistleriyle ortaklaşa 5-6 Haziran'da sahneleyeceklerinin altını çizdi.

İDOB Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından Erika Silgoner imzasıyla "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" adlı modern dans eserinin de 22-24 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebileceğini ifade eden Akgün, öncesinde ise Erika Silgoner'in katılımıyla atölye çalışması yapılacağını belirtti.

Caner Akgün, festivalin bu yılki temasının "Kadın Portreleri" olduğunu, bu kapsamda modern bir dans projesi de kurguladıklarını ayrıca kadına şiddet ve kadın-erkek eşitliği konusuna vurgu yapan temaları barındıran "Kız Doğdu" ve "Hiç Kuş Yok" eserlerinin sahneleneceğini aktardı.

İDOB Türkiye’nin ışıldayan değeri

Akgün, aynı zamanda bu yıl da festivale büyük ilgi beklediklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü, prodüksiyon kalitesiyle hacmiyle Türkiye'deki en önemli, ışıldayan bir değer. Zaten AKM'nin yapısına, vitrinine de çok yakışan bir konumda olduğunu hissediyoruz. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. İDOB, köklü tarihi ve geleneğiyle çok başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın imkanlarıyla da harika sezonlara ve festivallere doğru ilerlediğimizi düşünüyorum.

Opera ve Bale Festivali bileti nasıl ve nereden alınır?

Tüm sanatseverleri festivale davet eden Akgün, "Herkesi bu nitelikli, içeriği dolu önemli etkinliklere davet ediyorum. Hep birlikte sanatı, operayı, baleyi hissettiğimiz bir süreç yaşayacağımızı umut ediyorum." dedi.

↪Etkinlik biletleri festival etkinlik alanlarındaki gişeler ile "www.operabale.gov.tr" ve "www.biletinial.com" bilet satış sitesi üzerinden temin edilebilecek.

