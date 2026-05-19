Perde açılıyor: 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne geri sayım
İstanbul mayıs ayının sonunda yeniden sanatın en görkemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında opera, bale, modern dans ve konserlerden oluşan programıyla sanatseverleri AKM ve Süreyya Operası'nda ağırlayacak. Festival kapsamında dünya prömiyeri yapacak "Küçük Prens"ten "Kuğu Gölü"ne kadar birçok özel yapım sahnelenecek.
Giriş Tarihi:
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Kültür Sanat