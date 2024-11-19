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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 19 Kasım 2024

Bir kalpte iki aşk

SELDA abla büyük bir tartışmaya hakemlik yapmanı istiyorum. Ben insanın aynı anda iki kişiye birden aşık olabileceğini savunuyorum, arkadaşlar da malum 'tek eşlilik' diyorlar. Tezimi şuna dayandırıyorum; Yaradan yüreğimi sağ-sol diye iki haneye bölmüşse belli ki bir mesajı var;
"Oğlum iki kızı sığdırabilirsin!" diyor. 'Ben ne alaka' dersen, bu köşede tek eşlilik üzerine yaptığın yorumlar ve yazdığın ihanet kitabında gördüm ki, sen de benim gibi düşünüyorsun abla. Belki de bir zamanlar Arda abimle aynı anda başka bir elemana aşıktın, o yüzden bu kadar anlayışlısın.
Neyse aynı kafadayız. Şimdi bütün okurlara soruyorum, her iki sevgilime de aynı derecede haksızlık etmeden davranırsam, 'ille de tek kalp-tek sevda' tezini çürütmüş olmaz mıyım?
Rumuz; Orhan

GÖZÜN AYDIN
S.U.CEVAP; Çünkü Orhancığım senin yürek, iki değil tam 4 odacıktan oluşuyor! Yani kızlara ilaveten iki sevgili daha yapabilirsin. Tabii kızlar acele edip, sağ ve sol atriyumların diğer loplarına birer oğlan bulmazlarsa! Hani alt katta 3 ve 4 numaralı daireler boştu ya.
Öpüyorum seni deli çocuk.

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