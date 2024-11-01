Selda Uskan

SELDA hanım, 74 yaşında denizden emekli bir erkeğim. Eşimin beni affetmesi için aracı olun lütfen. Çocukluğumdan beri gizliden sevdiğim bir kız var, şu anda 70 yaşlarında, dul.

17 yaşında filandı, denizci şapkamı takıp demişti ki;

"Her kaptan, şapkasını giyen kızı öpermiş!".

Hiç aklımdan çıkmadı. 20 yıldır aramızda mesafeler var, sadece telefonlaşıyoruz.

Dayanamadım, "Gelirsem kumsala oturup güneşin batışını birlikte izleyebilir miyiz" diye mesaj attım, aynı hınzırlıkla cevap vermiş, "Geçmişten kalan o öpücük konusunu da bir görüşelim istersen!".

Onu hala çok seviyorum.

Rumuz; Kaptan

DÜŞÜK VOLTAJ

S.U. CEVAP; Eşiniz hanımefendi itirafınızı daha derinlemesine düşünürse, bunun ateşli bir aşk hamlesi olmadığını zaten anlayacaktır, telaşlanmayın.