Selda Uskan

SELDA hanım, sizden karımı ikna etmeniz için ricada bulunmuş ve çocukluk aşkımla ilgili bir mektup yazmıştım. Sağ olun yayınladınız ama cümlemi yarısından kestiğiniz için kalan kısmı yanlış anlaşıldı ve eşimle büyük münakaşa ettik. Demiştim ki;

"Selda hanımcım cevabınızı karıma da okuyacağım. Lütfen kendisini ikna edin, üzülmesin. Onu hala çok seviyorum.

Bu sadece kalbimi heyecanla çarptıran bir gençlik rüyası." Siz baş tarafı atınca, ben hala eski çocukluk aşkımı sevdiğim manası çıkıyor. Evet onu unutmadım ama o benim için sadece bir gençlik masalıydı... Saygılarımla...

Rumuz; KAPTAN

ÖZÜR, İŞ KAZASI

S.U.CEVAP; Kaptan'cım önce özür dilerim. Bilirsiniz, gazeteler zamana karşı bir yarışla hazırlanır ve baskıya gider. Bu yüzden editörlerin telaşı, yazıyı sayfaya yerleştirme ve kısaltma esnasında tavan yapar. Editör arkadaşım da böyle bir telaşın kurbanı. Eşiniz hanımefendiye lütfen bu durumu anlatın, yuvasına dönsün ve hem sizi hem bizi affetsin.

Benden de saygılar...