Selda Uskan

SELDA abla, yeni nişanlıyım.

Her şey iyi gidiyor. Ama geçenlerde aramızda şöyle bir konu geçti; Ben Serenay Sarıkaya'yı çok beğendiğimi söyledim, "Kim ki o" diye sordu. Anlattım ama ısrarla tanımadığını söyledi. Neyin havası anlayamadım. Evlilik kararımı gözden mi geçirmem lazım acaba?

Rumuz; Mine

İLGİ ALANI NEDİR

S:U: CEVAP; Elbette 'magazin dünyasından uzakta tamamen işine odaklanmış' insanlarımız var. Ben yine örnekle anlatayım;

Yıllar önce bir derginin 'Yılın Başarı' ödüllerine layık görülen bilim insanı hocamız ile yılın kadın oyuncusu seçilen Müjde Ar törende yan yana gelmiş sohbet ediyordu. Ama fark ettik ki hocamız Müjde'yi tanımamıştı.

Her ne kadar sanatçımız o günlerde kolonya reklamlarında denizden fışkırıyor, erkek milletinin akılını başından alıyor ise de, belli ki bilim adamımız kendini laboratuvarına kapamış yeni icatlar peşindeydi.

Ve o yüzden iki lafın arası "Kızım neydi senin adın" diye soruyordu.

Müjde'nin cevabı mı; "Hocam boş ver adımı, sen anlat..." Mine'cim senin olaya dönersek, böyle bir nedenle nişan bozulur mu, karar senin.