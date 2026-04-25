Selda Uskan

Eklenme Tarihi 25 Nisan 2026

Sevgili okurlar, bu gün izin verirseniz köşemizi ben kaptım...
Nasıl kalp krizi tehlikesiyle dip dibe yaşadığımı anlatacağım ve tabii sizleri şiddetle uyaracağım! Meğerse yıllardır damarlarım tıkalı, kan değerlerim ve tansiyonum acayip yüksek öyle yaşıyormuşum... Bunu söyleyen Namık Kemal Hastanesi hekimlerinden Aykut Demirkıran hoca. İlk karşılaşmamızda yüzüme baktı ve eminim teşhisi koydu.
Bu arada aklından geçenleri tahmin edebiliyorum; "Bunlar bir de aydın geçinir, zır cahiller, insan kendini nasıl bu kadar ihmal eder yahu?" Daha sonra vicdan sahibi Hocamızın emriyle bir takım tetkiklerden geçtim.
Ve anjiyo safhası başladı. Beni Banu Alkan gibi kumsala yatırıp... hayır ameliyat masasına yatırdılar anjiyo başladı. Aykut hoca 'stentler' dedi...
Sonrası bulanık. Gözlerimi 'anjiyo bakım' odasında açtım, hastanenin best boy'u Salih'e teslim edilmişim.
İyi baktı çocuk Allah'ı var.
Ama sevgili okurlar herkes benim kadar şanslı olmaz. Lütfen ve lütfen hemen 182'yi arayıp en yakın devlet hastanenizden randevu alıyor ve kendinizi Türk Hekimlerinin ellerine teslim ediyorsunuz.
Ciddi söylüyorum...
Bakın Volkan Konak...
Fatih Ürek ve bilmediğimiz nice canlar... Hepinize sağlık diliyorum.

S.U.

