Allah bereket versin
Bülent Ersoy'un merakı ise en masraflı olanlardan. İri taşlı takılarıyla her ortamda ilgiyi üzerine toplamayı başaran sanatçı, bu tutkusu için yüz binlerce lirayı gözden çıkarabilecek kadar gözü kara.
Ünlü isimler, kazançlarını çeşitli sektörlerde de değerlendiriyor. Pek çok kişi parasını emlaktan inşaata, gıda sektöründen eğlence hayatına kadar farklı iş alanlarına yatırıyor.
Gayrimenkul yatırımlarıyla hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Emrah'ın Twitter'dan 5 milyon dolarlık hisse aldığı; hatta kârının tamamını bu kez Facebook'a yatırdığını duymuştum.
İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Çiğ Köfte dükkanlarının yanı sıra İstanbul Seyrantepe ve İzmir'de de kebap salonları var. Tatlıses, Türkiye'nin her yerindeki lahmacun salonlarına adını veriyor. Ve kendisi, ünlülere iş dışında para kazanacakları yeni mecraların kapılarının açılmasında da öncü...
Sanatçılar arasında yıllardır kazancını en doğru yatırım aracı olarak gördükleri gayrimenkulde değerlendirenler de var.
Sibel Can, gayrimenkul yatırımında ilk sırada yer alıyor. 25 yıldır sahnelerde olan Can'ın İstanbul'un çeşitli yerlerinde 50 civarında dairesi olduğu biliniyor. Ayrıca Nakkaştepe, Beykoz, Levent ve Bodrum'da evi olan sanatçının Miami'nin William's Adası'nda da bir evi var.
Kenan İmirzalıoğlu ise bir nevi emlakçılık yapıyor. Ünlü oyuncunun özel bir ekiple Tarlabaşı, Cihangir ve Balat civarında çok sayıda eski binayı satın aldığı konuşuluyor. Oyuncu, bu binaları restore edip kiraya veriyor.
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz da tam bir gayrimenkul zengini. Şaşmaz'ın Ataşehir konutlarında 50 dairesi ve bir süper marketi olduğu; ayrıca Şişli- Bomonti'de bir rezidanstan 18 daire aldığı kulağıma gelmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ da gayrimenkul zenginleri arasına girmeye aday.
Tatlıtuğ'un Göcek'te 700 bin dolar değerinde bir evi, Gümüşsuyu'nda deniz manzaralı dairesi, Samandıra'daki bir sitede 1 milyon 500 bin TL değerinde villası, Bağdat Caddesi'nden 3 milyon dolara satın aldığı üç dükkanı olduğunu ve İstanbul Çekmeköy'deki lüks bir siteden iki daire daha satın aldığını duymuştum.
Parasının kıymetini bilen herkese bayılıyorum. Sonuçta kazanıyorlar ve istedikleri gibi harcamak tabii ki onların hakkı. Allah daha çok versin. Kalbi güzel olan herkesin çarşısı pazar olsun.
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TATİL BAŞLASIN
Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi arefe ile başlıyor. Pek çok kişi 9 günlük tatil için planları yaptı bile… Eğer siz de bayram tatili için güzel bir yerlere gitmek istiyorsanız önerilerime kulak verin.
Longoz ormanları ile kaplı Karadeniz'in en güzel sahillerinden olan İğneada, İstanbul'a sadece 2 buçuk saat uzaklıkta. İğneada, eşsiz bitki çeşitliliği, kendine hayran bırakacak ormanları ve sakin atmosferiyle görülmeye değer.
Gökçeada da kendine özgü taş evleri, dini yapıları ve farklı tarzdaki kafeleri ile en güzel tatil mekanlarından biri... Gökçeada'ya insanlar sadece adadaki benzersiz günbatımı manzarasını izlemek için geliyor.
Dibek kahvesi ve badem kurabiyesi, adanın meşhur lezzetleridir.
Hem denize girmek hem de farklı anılar biriktirmek için Gökçeada vazgeçilmez bir tatil rotası.
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