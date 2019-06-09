Çeşme mi, Bodrum mu?
Her yer kalabalıktı. 9 günlük tatili herkes değerlendirmiş.
Kuşadası, şahane bir tatil beldesi.
Öyle köklü bir değişiklik gözüme çarpmadı. Geçen yıl gördüğüm mekanlar bu sene de vardı. Geçen yılın en kalabalık mekanı Jade'in kapısında bu sene yine kuyruklar vardı.
Çeşme, bu sene gerçekten aşmış kendini. İstanbul'da adını duyduğum tüm yeni nesil meyhaneler Çeşme'de.
Hepsinin iş yaptığını sanmam. Bunca alternatif arasında çok iyi olmak gerekiyor iş yapabilmek için.
Musicorium açılışına gittim. Çeşme Alaçatı'nın en büyük konser mekanı.
Kenan Doğulu, Berkay ve Selda Bağcan çıktı ilk üç gün. Ardından daha başka büyük isimleri ağırlayacak sahnesinde. İstanbul sosyetesinden birçok kişi ve oyuncuları gördüm...
Limon Köyiçi de geçen seneki şampiyonluğunu elinde tutuyor. Restoran ve ardından gece kulübü olarak yine en popüler mekan orası. Ne kadar ünlü isim ararsanız burada...
En güzel beach bana göre Rise's Shine… Yıllardır Tren markasını marka yapan ekibin yeni projesi. Mekanın içinde her detay var. Yemek deseniz tüm menü harika. İçki menüsü yine öyle.
Deniz kenarı kum. Bu yaz adını bol bol duyacağız. Ve Çeşme sezonunun şampiyonlarından olacaklar.
Ben onu bu yıl da Bodrum'da zannediyordum ama o Çeşme'de bir mekan yapmış ve yine tüm detayları ile kendisi ilgilenmiş. Sarp Yaman'dan bahsediyorum. Yeni mekanının adı Kong.
Yemek menüsüne ve müziklerine bayıldım.
Eğlence dünyası denince benim aklıma tek bir isim gelir. Benim de üstadımdır; kendisinden çok şey öğrendim.
İzzet Çapa bu işi gerçekten biliyor.
İstanbul'un efsane Cahide'si bu yaz Çeşme'de açıldı. Çeşme Cahide için özel şovlar hazırlanmış. Yine rezervasyon bulmak zor... Günler öncesinden yerinizi ayırtmanız gerekiyor. Şarkılar Çeşme'ye göre ayarlanmış. Eğlenmeyen, yerinde oturan bir kişi dahi görmedim. Tüm ekip yıllardır İzzet Çapa'dan gördüklerini uygulayınca; bir elin nesi var iki elin sesi var durumu oluyor.
Bodrum başka güzeldi. Benim için biliyorsunuz yeri hep ayrıdır. Nereye gidersem gideyim en mutlu olduğum yer Bodrum.
Beach'lerde bu yıl Türkbükü Mavi Otel'in önünde açılan Levent Akbulut'un sahibi olduğu Levo, bu sene trend olacak. Bayram süresince de zaten bunu belli etti. Gündüzleri beach, akşamları da canlı müzik var Levo'da.
Bodrum merkezde yıllardır açık olan ve geçen yıl dinlenen Fink yeniden açıldı.
Açılmasıyla da dinlenerek eski günlerine döndüğünü gösterdi bence.
İstanbul'dan gelen ve son iki sezondur güzel iş yapan Çilek, bu yıl merkezde hizmet veriyor. Müdavimleri yine mekanda alışkanlıklarından vazgeçmeyip aynı yazlık eğlencenin tadını çıkarıyorlar.
Yalıkavak'ta açılan yeni nesil meyhane Yalan Dünya da İstanbul'da yarattığı etkiyi Bodrum'da da yarattı. Onlarda da rezervasyon yapmadan mekanda yer bulmak mümkün değil. 90'lar ağırlıklı yaptıkları müziklerle müptela ediyorlar kendilerine. Yalan Dünya'da yine ünlü isimlerle karşılaşmak mümkün. Yazın en popüler mekanı şimdiden belli.
Eğer canlı müzik dinlemek istiyorsanız ve biraz da rahatınıza düşkünseniz; yemek yiyip içkinizi yudumlarken güzel bir ses dinlemek için en uygun adres Azka Otel.
Bu yazki programları yine çok güzel; en ünlü isimler tek tek burada çıkacak.
Bayramda oldukça ses getirdiler, yaz sezonu da aynısı olacağına eminim ben.
Şimdi 'Bodrum mu? Çeşme mi?' ayrımı var ya. Görünüşte Çeşme önde gibi görünüyor. Ama şu var; benim gördüğüm para harcamayı ve eğlenmeyi bilen herkes Bodrum'da. Çeşme kalabalık ama gençlik orada. Çok para bırakacaklarını sanmıyorum. Evet tabii para bırakırlar ama bilindik simaların rotası değişmemiş Bodrum'dan.
Şu 9 günlük tatil zamanında para kazanan kazandı. Bir duraklama dönemi başlayacak. 23 Haziran İstanbul seçimine kadar tüm mekanlarda bir düşüş olacak. Ama 23 Haziran akşamı ve sonrası canlılık başlayacak.
Emek harcayan, yatırım yapan, ailesine ekmek parası için çalışan herkese Allah güzel işler nasip etsin.
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