3 yıldız şov yaparak takımını zafere taşıdı

Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın peşini bırakmazken bu galibiyette 3 futbolcunun rolü çok büyük oldu. Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca performanslarıyla ön plana çıkarak takımını sırtladı.

BAŞ AKTÖR OLDULAR

Son haftaların başarılı ismi Asensio Papara Park'ta 1 gol, 1 asist, Kerem Aktürkoğlu 1 gol, 1 asist ve Anderson Talisca da 1 golle takımını şaha kaldıran isimler oldu. Asensio dünkü performansıyla ligde 10 gol, 8 asist, Kerem Aktürkoğlu 4 gol, 4 asist, Anderson Talisca da 13 gol, 3 asistte ulaşarak Fenerbahçe'nin başarılı sonuçlar almasında baş aktör oldu. 3 futbolcu bitmez tükenmez enerjisiyle takımın dinamosu olurken Trabzon'da kazanılan galibiyete imza atan isimlerin başında yer aldılar. 3 oyuncu toplamda 27 gol, 15 asistlik bir performans göstererek takımını sırtladı.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

FenerbahçeTeknik Direktörü Tedesco, Trabzonspor galibiyetinden sonra çok mutlu olduklarını söyledi. İtalyan hoca, "Yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şutta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon ve yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa maçı var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak" dedi. Mert Müldür'ü öven Tedesco, "Herkes iyiydi ama tek bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur" diye konuştu.