Onur Özkan

Maç öncesi Gaziantep'ten yaptığımız yayınlarda Galatasaray'ın net şekilde favori olduğunu belirtmiştik. Bunu söylemek için çok derin bir analiz yapmaya gerek yoktu. Fatih Tekke bile basın toplantısında bu durumu itiraf etmişti.

Merak edilen nokta, Galatasaray'ın kağıt üzerindeki üstünlüğünün sahaya ne şekilde yansıyacağıydı. Aslında ilk 25- 30 dakika beklentilerin ötesinde, çok daha dengeli bir oyun vardı. Fatih Tekke'nin topun gerisine geçip merkezi kalabalık tutma planı ciddi şekilde işledi. Ancak ilk 30 dakikada net bir görüntü vardı sahada.

Trabzonspor'un net bir zaafı vardı ve Galatasaray sürekli buraya çalışıyordu. Ozan- Olaigbe kanadına karşılık Sallai ve Sane, bazen de Yunus'un dahil olduğu ataklar ciddi tehdit yaratıyordu. Ve gol de oradan geldi. Ardından da maçın dengesi tamamen değişti. Eren'in golü sonrası ikinci yarıya adeta kroki pozisyonunda girdi Trabzonspor. Nakavt oldu, olacak derken 2-1'e geldi skor. Ve momentum bir anda el değiştirdi.

Olaigbe kale dibinden golü atsa belki başka bir şey konuşacaktık. Atamayana atarlar kuralı işledi ve gecenin yıldızı Sane'nin saf kalitesiyle bir anlamda maç bitti. Alman yıldız yine müthiş bir maç çıkardı. Sonuç olarak Galatasaray'ın kazanması gerekiyordu ve öyle oldu. Trabzonspor içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında beklentilerin üzerinde bir mücadele sergiledi. Ama net kalite farkı skoru belirledi.