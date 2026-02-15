Fatih Tekke Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık" diye konuştu.

İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Tekke, "Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu" dedi. Tekke, "Hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz" dedi

ANDRE ONANA SINIFTA KALDI

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana son maçlarda yaşadığı düşüşle dikkatleri çekti. Tecrübeli eldiven Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen 3 isabetli şutu ağlarından çıkardı. Kamerunlu file bekçisinin kalesine gelen son 7 isabetli şutun 5'i de ağlarla buluştu.

DERBİ HASRETİ 16 MAÇA ÇIKTI

Evinde Fenerbahçe'ye mağlup olarak hem zirve yarışında yara alan hem de taraftarını üzen Trabzonspor'un derbi hasreti 16 maça çıktı. Karadaniz Fırtınası, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 16 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

CARDOZO'YA PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen Bordo-Mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya emeklerinden dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.