Kanarya'nın golcüsü Asensio'dan tarihe geçen performans

Fenerbahçe, Asensio ile bambaşka bir kimliğe büründü. Sarı-Lacivertli takıma sezon başında transfer olan İspanyol oyuncu Trabzonspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performans sergilerken yine takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı. Asensio bu sezon resmi maçlarda 12 gol, 9 asist yaparak kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe'nin yıldızı aynı zamanda Trabzonspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Ç.Rizespor maçlarında hem gol, hem de asist yaptı. Asensio son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asistle Fenerbahçe'ye katkı sağlayan isim oldu. Asensio her maçta galibiyetin önemli halkalarından biri oldu.

TRABZON'DA 21. GALİBİYET

Trabzonspor ile Fenerbahçe ligde Trabzon'da oynadıkları 52 maçta 20'şer galibiyet elde etmişlerdi. Rakibini dün mağlup eden Sarı-Lacivertliler böylece deplasmanda rakibini 21'inci kez yendi.

3 İSABETLİ ŞUTLA 3 GOL ATTILAR

Kanarya, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerken 3 isabetli şutta 3 gol atarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Topla oynama oranı yüzde 42 olan Sarı-Lacivertliler rakip ceza sahasında 18 kez topla buluştu. Kanarya karşılaşma boşunca 7 korner atışı kullandı.