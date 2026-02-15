Namağlup Kanarya zirve yarışında çok önemli bir engeli aştı
Talisca, Kerem ve Asensio, Fenerbahçe’yi Akyazı’da zafere taşıdı. Muçi ve Onuachu’nun golleri Trabzonspor’a puan için yeterli olmadı.
Müthiş maçta kazanan Kanarya oldu... Sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanarak hem yenilmezliğini sürdürdü hem de lider Galatasaray'la farkı yeniden üç puana indirdi. 6. dakikada Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Muçi, kaleci Ederson'un üzerinden golü attı: 1-0. 15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1. 34. dakikada Fenerbahçe öne geçti.
Asensio'nun pasında Kerem Aktürkoğlu şık bir tek vuruşla Onana'yı mağlup etti: 1-2. 43. dakikada Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2. 48. dakikada Kerem topu tekte Asensio'ya çıkardı. İspanyol yıldız sol ayağıyla köşeye mükemmel vurarak Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golü attı: 2-3.
20 YIL SONRA 5 MAÇLIK SERİ
Kanarya, Trabzonspor'a karşı seriye bağladı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı üst üste 5 maçı da kazanarak 2005 yılından sonra ilk kez böyle bir seriye imza attı.