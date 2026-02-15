Namağlup Kanarya zirve yarışında çok önemli bir engeli aştı

Müthiş maçta kazanan Kanarya oldu... Sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanarak hem yenilmezliğini sürdürdü hem de lider Galatasaray'la farkı yeniden üç puana indirdi. 6. dakikada Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Muçi, kaleci Ederson'un üzerinden golü attı: 1-0. 15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1. 34. dakikada Fenerbahçe öne geçti.

Asensio'nun pasında Kerem Aktürkoğlu şık bir tek vuruşla Onana'yı mağlup etti: 1-2. 43. dakikada Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2. 48. dakikada Kerem topu tekte Asensio'ya çıkardı. İspanyol yıldız sol ayağıyla köşeye mükemmel vurarak Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golü attı: 2-3.

20 YIL SONRA 5 MAÇLIK SERİ

Kanarya, Trabzonspor'a karşı seriye bağladı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı üst üste 5 maçı da kazanarak 2005 yılından sonra ilk kez böyle bir seriye imza attı.