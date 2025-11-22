SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kendini hiç sakınmıyor

Kendini hiç sakınmıyor

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 22 Kasım 2025

3 yılda darbeye bağlı olmayan 6 sakatlık tabii ki akıllara "müzmin mi" sorusunu getirebilir. Ancak Osimhen'in özellikle arka adale grubundan sık sık sakatlanıyor olması bana göre onun biraz da futbola bakışından. Osimhen'in kendini sakınma ya da koruma içgüdüsü kesinlikle yok. Fiziki kapasitesinin yüzde 100'ünü hatta bazen yüzde 110'unu kullanan bir adam. Son sakatlık pozisyonuna bakalım. 45'te kimse kaleciye 60 metre o deparı atmazdı. Ama Osimhen bunları sürekli yapıyor ve bu durum onu sakatlığı daha açık bir hale getiriyor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gemisini batıran kaptan 03 Kasım 2025, Pazartesi Maç seçme problemi 02 Kasım 2025, Pazar Bu bir milat! 28 Ekim 2025, Salı Kazanan yok kaybeden var! 05 Ekim 2025, Pazar
Dahi Yusufhan Bach’ı yorumladı, dünya zirvesine çıktı
Bachtı açık
Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu oldu
Elifnaz Köseoğlu altını kaptı
Mersin Spor, Karşıyaka’yı 92-87 yenerek kötü seriyi bitirdi
Mersin kötü seriyi bitirdi
Süper Lig’de bugün üç maç var
Kayserispor-Gaziantep FK
A Milli Takım Can Armando Güner için devrede
TFF Can için devreye girdi