Onur Özkan

3 yılda darbeye bağlı olmayan 6 sakatlık tabii ki akıllara "müzmin mi" sorusunu getirebilir. Ancak Osimhen'in özellikle arka adale grubundan sık sık sakatlanıyor olması bana göre onun biraz da futbola bakışından. Osimhen'in kendini sakınma ya da koruma içgüdüsü kesinlikle yok. Fiziki kapasitesinin yüzde 100'ünü hatta bazen yüzde 110'unu kullanan bir adam. Son sakatlık pozisyonuna bakalım. 45'te kimse kaleciye 60 metre o deparı atmazdı. Ama Osimhen bunları sürekli yapıyor ve bu durum onu sakatlığı daha açık bir hale getiriyor.