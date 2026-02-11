Aslan Devler Lig'inde Juventus ile karşılaşacak

Süper Lig'de bitime 13 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, lig ve Avrupa'da zorlu bir viraja giriyor... Süper Lig'in 22. haftasında Eyüp'ü konuk edecek Sarı-Kırmızılılar, 17 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA

23. haftada Konya'ya konuk olacak Cimbom, 25 Şubat'ta Juventus ile rövanş maçına çıkacak. 24. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak Cimbom, aynı rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. 25. haftadaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray 26. haftada ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR

27. haftada Göztepe deplasmanına gidecek Sarı-Kırmızılı takımın zorlu virajı 28. haftada Trabzon derbisiyle son bulacak. Cimbom zorlu virajdan en azla kayıpla ayrılarak hem tüm kulvarlardaki iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

BURUK'TAN JUVE 17 ŞUBAT'TA ROTASYONU

SÜPER Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını düşünerek Eyüpspor önünde rotasyona gideceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Davinson'un yerine stoperde Singo'ya forma vermesi bekleniyor. Buruk, sağ bekte ise Sallai'nin yerine Boey'a şans tanıyacak. Sol bekte Jakobs'un yerine Eren'in oynaması beklenirken, Yunus'un yerine de İlkay'ın sahada olacağı öğrenildi

OSİMHEN TAM BİR MAKİNE

Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Eric Chelle Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Chelle, Osimhen ile ilgili de "Osimhen tam bir makine. Her antrenmanda, eğer forvetlere özel o gol çalışmasını yapmazsa, idman sonunda o golleri atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor' dedi.