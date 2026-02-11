Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Kanarya'yı şampiyonluk yarışında taşıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, kariyerinin en iyi zamanlarından birini yaşıyor. Brezilyalı yıldız futbolcu, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 12 gol kaydederek gol krallığı yarışında 3. sıraya yerleşti. Brezilyalı oyuncu, bu alanda yalnızca Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov'un gerisinde kaldı. Talisca, gol sayısı bakımından geçen sezonki performansını şimdiden egale etti. 2024-25 sezonunda Al-Nassr ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 42 maçta 20 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla 34 maçta aynı gol sayısına ulaştı.

SüperLig'de 2. sıradaki Fenerbahçe, elde ettiği istatistiklerle göz dolduruyor. Domenico Tedescoyönetimindeki Fenerbahçe, hem hücumda hem de savunmada büyük fark yaratıyor. Bu sezon Süper Lig'de hem en fazla şut çeken (376) hem de rakiplerine en az şut çektiren (208) takım Fenerbahçe

AMRABAT ŞOKU!

Fenerbahçe'ninsezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında sarı lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betissatın alma opsiyonu konusunda kararını değiştirdi. İspanyol ekibi, Faslı futbolcu için opsiyonu kullanmama yönünde karar aldı.