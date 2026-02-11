TFF'nin Riva'da düzenlediği Merkez Hakem Kurulu Kokart Törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Yasadışı bahisle mücadele, en önemli işlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar çerçevesinde eylem planını ortaya koyduk.

Süreç devam ediyor. Kime giderse gitsin devam edecek. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım, vatanını seven, futbolu hizmet eden genç, yürekli hakemler lazım. Biz bunu istiyoruz'' dedi. Bakan Bak, "Pırıl pırıl gençler var. Bu atmosferi görünce umutlandım. Hakemlerimiz, FIFA kokartı takacaklar. Futbol, tüm dünyayı kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Herkes bunu bekliyor. En önemli mühür ve gerçek bu. Verdiğiniz kararlarda vicdanen adaleti tesisi ettiğinize inanıyorsanız sorun yok. Kasıt varsa, eyyam varsa, başka bir şey varsa sorun var demektir" dedi.