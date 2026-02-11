Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray puan ortalamasıyla devlere kafa tutuyor

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da elde ettiği başarılarla dikkatleri çekiyor. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 21 haftada topladığı 52 puanla yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

ZİRVEDE PSV VAR

Cimbom, Avrupa'nın en iyi 10 liginde puan ortalaması en yüksek 5. takım konumunda... Galatasaray, 21 maçta 52 puan topladı ve 2.47 puan ortalaması tutturdu. Listenin ilk sırasında PSV Eindhoven yer alıyor. Hollanda Ligi'nde 22 maçta 59 puan elde eden PSV, 2.68 puan ortalaması ile zirvede yer alıyor. İkinci basamakta Alman Ligi'nin lokomotifi Bayern Münih var.

DEVLERİ SOLLADI

Aaslan, puan ortalamasında Real Madrid, Sporting Lizbon, İnter ve Arsenal gibi takımları geride bıraktı. Fenerbahçe de Avrupa'nın en iyi 10 liginde en çok puan ortalaması yakalayan takımlar arasında yer almayı başardı. Kanarya, 21 maçta 49 puan ortalaması tutturdu ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Sarı- Lacivertliler elde ettiği puan ortalamasıyla listede 9.'lukta yer aldı.