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Uzmanlık alanı kupa almak

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

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Eklenme Tarihi 15 Mayıs 2025

MAÇ öncesinden başlayayım...
Tam bir futbol festivali vardı Gaziantep'te. İki takım taraftarı beraber gezdi, yemek yedi, alışveriş yaptı. Ziraat Türkiye Kupası ligdeki saçma gerilimin aksine tüm Türkiye'yi kucakladı ve özlenen görüntülere sahne oldu bu sezon.
Maça gelirsek... Beklentilerimin aksine çok fazla tek taraflı bir maç oldu. Evet Galatasaray çok formdaydı.
Kalite olarak çok farklıydı.
Net şekilde favoriydi. Ancak Trabzonspor'un bu kadar kolay teslim olmasına çok şaşırdım. İlk yarıda 15 dakikalık bir sekans dışında hiçbir direnç gösteremedi Fatih Tekke'nin ekibi. Galatasaray dönem dönem tempo olarak düşse de çok üstün bir oyunla, sonuna kadar hak ederek kupayı kaldırdı. Osimhen yine insan üstü bir oyun ve mücadele ile geceye damga vurdu. Sahadaki 21 futbolcudan farklı bir gezegenden gelmiş izlenimi yarattı bir kez daha.
Böylesi bir daha gelir mi buralara?
Hiç sanmıyorum.
Şimdi Galatasaray'ı pazar günü yeni bir final daha bekliyor.
Çok büyük bir ihtimalle tarihindeki 63. kupaya uzanacaklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam kupa sayısının 72 ettiği düşünülürse gerçekten inanılmaz bir rakam. Başkanlar değişiyor, teknik adamlar, futbolcular değişiyor ama Galatasaray'ın kupa kaldırma ve finalleri kazanma alışkanlığı değişmiyor.

"Şimdi Galatasaray'ı pazar günü yeni bir final daha bekliyor. Büyük ihtimalle tarihlerindeki 63. kupaya uzanacaklar"

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