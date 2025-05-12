SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Skor tamam oyun vasat

Skor tamam oyun vasat

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 12 Mayıs 2025

LİGDE son 2 maçı kazanan Beşiktaş için düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor karşılaşması sanki oynanmadan kazanılmış 3 puan olarak görünüyordu. Ligde ilk devre rakibine yenilerek büyük tepki toplayan Siyah-Beyazlılar için bu maç 3 puandan çok daha farklı bir özellik taşıyordu. Çünkü Beşiktaş bu maçı galip bitirdiği takdirde Samsunspor'u geçerek ligde 3. sıraya yükselecekti. Kartal Adana Demirspor maçında bile beklenenin çok altında kaldı.

İlk devrede rahatlıkla çözebilecekleri bir maçta zaman zaman zorlandılar. Final paslarındaki beceriksizlik kendini belli ederken erken yaşanan sakatlıklar oyunun gidişatını bozdu. Buna rağmen Rashica, Rafa Silva gibi isimler ön plana çıkarak sazı eline aldı.

Fernandes dün beklenen performansın altındaydı.
Ligde ipe un sermiş bir takım önünde bile bocalayan Beşiktaş'ta Immobile görevini yapanlar arasındaydı. 1 gol, 1 asistlik performansla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Beşiktaş arka arkaya 3. kez kazanarak 3.sıraya çıkmayı başardı. Ancak önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında bu takım daha iyi oynamak zorunda. Bunun için şimdiden tüm tedbirler alınmalı.

"Immobile 1 gol, 1 asistle parladı. Gedson Fernandes bu sezonun belki de en kötü maçını oynadı.3 puana rağmen oyun vasattı."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Malumun ilanı 11 Mayıs 2025, Pazar Tepeden tırnağa iflas 05 Mayıs 2025, Pazartesi İtalyan takımı gibi! 12 Nisan 2025, Cumartesi Hangi Fenerbahçe? 07 Nisan 2025, Pazartesi
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Uzak Şehir’in Alyası bu yöntemle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü
Sinem Ünsal'ın 32 beden formülü
Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi
Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez'den kötü haber! Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi dua istedi
Zeynep Demirel doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı!
Doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı!