Onur Özkan

LİGDE son 2 maçı kazanan Beşiktaş için düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor karşılaşması sanki oynanmadan kazanılmış 3 puan olarak görünüyordu. Ligde ilk devre rakibine yenilerek büyük tepki toplayan Siyah-Beyazlılar için bu maç 3 puandan çok daha farklı bir özellik taşıyordu. Çünkü Beşiktaş bu maçı galip bitirdiği takdirde Samsunspor'u geçerek ligde 3. sıraya yükselecekti. Kartal Adana Demirspor maçında bile beklenenin çok altında kaldı.



İlk devrede rahatlıkla çözebilecekleri bir maçta zaman zaman zorlandılar. Final paslarındaki beceriksizlik kendini belli ederken erken yaşanan sakatlıklar oyunun gidişatını bozdu. Buna rağmen Rashica, Rafa Silva gibi isimler ön plana çıkarak sazı eline aldı.



Fernandes dün beklenen performansın altındaydı.

Ligde ipe un sermiş bir takım önünde bile bocalayan Beşiktaş'ta Immobile görevini yapanlar arasındaydı. 1 gol, 1 asistlik performansla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Beşiktaş arka arkaya 3. kez kazanarak 3.sıraya çıkmayı başardı. Ancak önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında bu takım daha iyi oynamak zorunda. Bunun için şimdiden tüm tedbirler alınmalı.

"Immobile 1 gol, 1 asistle parladı. Gedson Fernandes bu sezonun belki de en kötü maçını oynadı.3 puana rağmen oyun vasattı."