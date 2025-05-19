Onur Özkan

GALATASARAY sürekli domine ettiği, ilk 2 hafta dışında liderlik koltuğunda oturduğu bir sezonda fazlasıyla hak ettiği bir şampiyonluğa imza attı. Tabii ki her başarı hikayesinin olduğu gibi yaşanan bu şampiyonluğun da çok önemli aktörleri var.

Okan Buruk, Akhisar'da başladığı kariyer yürüyüşünü Galatasaray'da çok başka bir seviyeye taşıdı. Sürekli rekorlar ve yine müthiş bir puan ortalamasıyla üst üste 3. şampiyonluk.

Evet Okan hocayı sezon boyunca, özellikle Avrupa hüsranı nedeniyle sık sık eleştirdim. Ancak Okan Buruk sezonun finalini gerçekten muhteşem yaptı. Dolmabahçe'deki Beşiktaş yenilgisi sonrası dev dalgaların ortasında kalan gemisini çok sakin kaldı ve ve ustaca limana yanaştırdı.

Liderlik özelliklerini ve taktiksel becerisini herkese gösterdi.



ICARDI GİTTİ, OSI GELDİ

Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğuna saha içinde en büyük imzayı atan isim Mauro Icardi'ydi. Bu sezonun kahramanı da tartışmasız Victor Osimhen oldu. Bu ülkeye gelen en iyi futbolcu mu? Belki bu tartışılabilir. Ancak benim izlediğim en dominant ve en ezici futbolcu kesinlikle Osimhen. Sadece golleriyle değil, muazzam enerjisi, futbola olan tutkusu, profesyonelliği ve olağanüstü aidiyetiyle de gönüllere asla silinmeyecek bir imza attı. Torreira ve Davinson da sezonun büyük kısmını çok iyi bir performans ve istikrarla oynadı. Koydukları karakterle zaferin kilit isimleri oldular.

Artık Galatasaray ve Okan Buruk'un gerçekleştirmesi gereken bir görev var. Bu kulübün kuruluş şifrelerinde olduğu gibi, Avrupa'da başarı bu saatten sonra olmazsa olmazdır.