Onur Özkan

HER sezonun dönüm noktaları vardır. Galatasaray için de tartışmasız kupadaki Fenerbahçe galibiyetinin şu anki tablodaki etkisi çok büyük. 2 Nisan'daki maçtan bu yana birçok platformda Galatasaray'ın arkasına aldığı bu rüzgarla şampiyonluğa ulaşacağını dile getirmiştik.

Dün de aslında malumun ilanı oldu biraz. Futbolda yetenek, taktik, fizik kalite tabii ki hayati öneme sahip. Ancak bunları yüksek bir konsantrasyonla birleştirmek zorundasınız.



Galatasaray'ın aşırı ve gereksiz rahatlığı, bol rotasyonlu Trabzonspor'a karşı bile ciddi problem yarattı. Devre 1-0 ya da 2-0 bitmediyse, bu tartışmasız Trabzonspor'un şanssızlığı, Galatasaray'ın da şansıydı. Ancak soyunma odasında sahaya yeniden odaklandı Okan Buruk'un ekibi. Ve dominant bir oyunla galibiyet geldi. Artık rahatlıkla Galatasaray'ın şampiyonluğu için "hayırlı olsun" ifadesini kullanabiliriz. Dün geceye dair olumlu noktaların başında Muslera geliyor. 39 yaşında bile şampiyonluk modunu açabileceğini gösterdi.



Sallai belki de bu sezon takımın en başarılı sağ bek performansını veren futbolcusu oldu.

Dün de çok faydalıydı. Abdülkerim'in kafa golü birinci sınıftı. Olumsuz notlara gelecek olursak… Sara'nın yetenekleri şüphe götürmez bir gerçek. Ancak performansı ciddi soru işareti. Çabukluk ve tempo sorunu yaşıyor. Barış Alper özel bir kanat oyuncusu. Avrupa'nın elit seviyesinde fiziksel yapısı var.



Ancak basit oynamayı öğrenemezse kariyeri istediği noktaya gelmez. 2 Nisan'daki Fenerbahçe galibiyetinden bu yana Galatasaray'ın arkasına aldığı rüzgarla şampiyonluğa ulaşacağını dile getirmiştik