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Tepeden tırnağa iflas

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

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Eklenme Tarihi 5 Mayıs 2025

DÜN Fenerbahçe adına aslında sezonun 90 dakikalık özetini izledik. Tepeden tırnağa bir iflas… Taraftarın isyanına kulağını kapatan, gerçekleri göremeyen, etrafında sürekli "Biz çok iyiyiz" diyenlerin oluşturduğu cam fanusta yaşayan bir başkan. "Açın kapıyı, duysunlar. Biz görevdeyiz" açıklamasıyla bu kulübün gerçek sahipleriyle inatlaşan bir başkan.

Ve onun altında, liyakattan çok uzak bir futbol yönetimi.
Kulübede artık futbola bakışı çağ dışı, oynattığı oyun demode olan bir teknik direktör. 10 yıldır gittiği her takımda taraftarı isyan ettiren, 11 yıldır şampiyonluk göremeyen ve ısrarla değişmeyi reddeden bir teknik direktör.

Fenerbahçe tarihinde ilk kez İstanbul'daki ezeli rakiplerine karşı hiçbir derbiyi kazanamadan bitirdi sezonu.
Mourinho açık bir şekilde gözükmüştür ki artık çağ dışıdır. Taş devrinin teknik direktörüdür. Hala onunla gelecek inşa etmeyi düşünen bir Fenerbahçe yöneticisi varsa, bunun adı kulübe ihanettir. Manchester United, Tottenham, Roma ve şimdi de Fenerbahçe… Dünya futbolunda Mourinho dönemi sona ermiştir.

Bugün ilk iş olarak Fenerbahçe'deki dönemi de bitmelidir.
Ve sahada üzerindeki formanın ağırlığından bir haber, bu şartlarda tribünü doldurmuş taraftara karşı hiçbir sevgi ve aidiyet duymayan bir futbolcu topluluğu. Şartlar ne olursa olsun, bu cefakar taraftar için bile şu maçı kazanacak futbolu oynayamayan bir takım.
Ne dedik yazının başlığında. Tepeden tırnağa iflas…
"Dün artık çok açık bir şekilde gözükmüştür ki Jose Mourinho çağ dışıdır. Hatta taş devrinin teknik direktörüdür. "

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