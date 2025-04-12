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İtalyan takımı gibi!

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

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Eklenme Tarihi 12 Nisan 2025

OKAN Buruk'un 2.5 yıldır herkese ezberlettiği bir oyunu var. Kazandı, kaybetti, bazen çok eleştirildi, bazen ağır yenilgiler aldı ama bu oyundan hiç vazgeçmedi.
Riskin, ofansif düşüncenin, sahanın her bölgesinde agresif presin ön planda olduğu bir oyundu bu. Ancak özellikle ocak ayından bu yana yaşanan savunma sıkıntıları ve eski ritminden çok uzak olan hücum performansı Beşiktaş derbisinde kırmızı alarm verince Okan Buruk da değişim için düğmeye bastı.
İlk olarak Fenerbahçe derbisinde gördük değişimi. Lemina'nın merkezi üçlemesiyle daha kompakt, saha yerleşimi çok daha iyi, savunma performansı ve ikili mücadele kalitesi yükselen bir Galatasaray izlemiştik Kadıköy'de.
Samsunspor deplasmanında Okan Buruk'un takımından artık ne beklediği daha net ortaya çıktı. Santra ile beraber oyunun kontrolünü hep elinde tutan, riski minimum derecede alan, merkezde sert bir takım izledik.
Aslında 15 günde tıpkı bir İtalyan takımına dönüştü Galatasaray.
Yolun çok kısaldığı ve hatanın telafisinin zor olduğu bir dönemde yaşanan değişimin Galatasaray'a skor istikrarı olarak geri döneceğini düşünüyorum.
Burada kritik nokta hücumda yan aktörlerin sahne almasıydı. Dün Yunus Akgün bunu çok iyi başardı. Önce attı, sonra attırdı ve gecenin yıldızı oldu.
Lemina, Davinson, Osimhen ve Torreira da iyi bir performans sergiledi.

"Kontrolü hep elinde tutan, riski minimum derecede alan, merkezde sert bir takım izledik. 15 günde bir tıpkı İtalyan takımına dönüştü Galatasaray."

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