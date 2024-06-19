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Haberler Yazarlar Onur Özkan Yanlışların içinden zafere
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tarihi 19 Haziran 2024

Yanlışların içinden zafere

TURNUVA öncesi yaptığımız "Biz de ev sahibiyiz" yorumunun tamamen içini dolduran iki gün geçirdik Almanya'da.
Adım attığımız her yerde ay-yıldızı gördük. Hem mutlu olduk hem gururlandık.
Maça gelince... İlk yarıda bizi şaşırtan hiçbir şey olmadı. Futbolda oyunu belirleyen sahadaki 11'in rakamları değil profilleridir.
Sezonu çok iyi gol-asist istatistikleri ile geçiren ancak ceza sahasına çok nadir giren Hakan ve Orkun'un yanına bir de Kaan'ı alınca Gürcüler'in ekmeğine yağ sürdük. Hücumda çok hareketsiz, savunmada ise rakibe uzak ve temassızdık. Eğer sahte 9'la oynuyorsanız mutlaka kutunun içinde çoğalmak ve topu çok hızlı çevirmek zorundasınız.
Bunları yapamazsanız gol için bireyselliğe ihtiyaç duyarsınız. Ki böyle bir senaryo ile öne geçtik.
Ancak ardından rakibe uzak kalmanın bedelini ödeyip golü yedik.
İkinci yarıda ne oyunu değiştirebildik ne zamanında oyuncu. Ama yine bireysellikle, Arda'nın sihiriyle sonuca gittik.
Kazanarak başlamak süper.
Ancak gereken dersleri alamazsak turnuvadaki tek güzel anımız bu maç olur.

"Orta sahakurgusu sorunluydu. Arda'nın sihiriyle sonuca gittik.
Gereken dersleri almazsak tek güzel anımız bu maç olur."

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