Verdiğim borcun kaybını isteyebilir miyim?

VADESİNDE ödenemeyen ve değer kaybeden herhangi bir paranın ödeme dönemindeki alım gücü planlanarak kaybın borca yansıtılması istenebilir. Ancak zamanında ödenen borç anlaşma yapıldığı gibi ödenir.

SORU: Babamın köye gömülme vasiyetini yerine getiremedik. Sorumlu olur muyuz?

CEVAP: Bu tür vasiyetler uygulanabilir ise, vasiyete uymak gerekir. Ancak maddi imkânlar, şartlar ve ortamın müsait olup olmaması durumuna göre aile gerekeni yapar. Vasiyeti uygulamak zor ise bu durum da ailenin kendilerine en yakın ve müsait yerde ölülerini gömmeleri caiz olur. Özellikle ailenin sık sık ziyaret edeceği bir yeri seçmeleri uygun olur.

SORU: Başka dine mensub olan kişiyle ticaret haram mı?



CEVAP: Dinimizin haram saymadığı bir ürünü bir gayri müslime satmak veya ondan satın almak sakıncalı değildir. Ancak dinimize göre sakıncalı olan sembollerin üretilmesi, satılması veya satın alınması caiz olmaz. Hz. Peygamberimiz gayri müslimlerle ticaret yapmıştır.