Nihat Hatipoğlu

Sizler bu yazıyı okuduğunuzda üç ayların ilki olan Recep ayına girmiş bulunacağız. Dün gece Regaip Kandili'ydi. Mevlam dün gece yaptığınız tüm ibadetleri ve duaları kabul etsin. Rabbim bizleri en güzel şekilde Ramazan ayına ulaştırsın. Hepimizin geçmiş kandili mübarek olsun. Allah bu aylardan fazilet alabilenlerden eylesin bizleri. Peygamberimizin bu ayların başında yaptığı duayla bu güzel günleri karşılayalım:



"Allahım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur."

Üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları manevi hayatımızın ilkbaharı sayılır. Bilindiği gibi bahar aylarında tabiat yeniden şekillenir; yeniden dirilir. Kâinatın her zerresi Yüce Allah'ı kendi lisanıyla zikretmeye başlar. Üç aylar da böyle bir manevi dirilme, durulma dönemidir.

Bu aylar Yüce Allah'la ahdimizi, sözümüzü, kulluğumuzu yenilemeliyiz. Bu aylar içinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri yer alır. Bu gecelerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Tövbe için, günahlardan sıyrılmak için birer vesiledir bu geceler.



Bu günlerde hayatımızı yeniden yapılandırmalıyız. Geçmişimizle hesaplaşmalıyız. Kimsenin bilmediği günahlarımız varsa, onları ortalığa savurmadığı için Yüce Allah'a şükretmeli ve o günahlardan dolayı tövbe etmeliyiz.



Taifte insanları İslam'a davet etmek için gittiğinde, Taifliler tarafından taşlanan merhamet Peygamberi Yüce Allah'tan helak istememiş tam aksine; "Ya Rabbi! Dönüşüm sanadır. Sen benden razı oluncaya kadar tövbe Ya Rabbi" diyerek en dar ve en zor anlarda bile tövbenin gerektiğini öğretmiştir. Yüce Allah onu en zor imtihanla sınadığında bile tövbeye sığınmıştır. Halinden dolayı şikâyet etmemiş, Ya Rabbi üzerimdeki bu belayı kaldır dememiştir. Sana tövbe ediyorum Ya Rabbi. Neden bu haldeyken bile tövbe etmeyi yeğledi?

Aslında anlattığı şuydu; isyan edenlerin, bana taş atanların zulmünden, aymazlığından, sana isyanından dolayı tövbe Ya Rabbi. Hz. Peygamber (SAV) gibi, sadece günahlarımızdan dolayı değil, çevrenin günah ve isyanlarından dolayı da tevbe etmeliyiz.

Cahillerin cehaletinden dolayı da Allah'a tövbe etmeliyiz. Cefa edenlerin zulmünden dolayı da tövbe etmeliyiz.



KURAN'LA BULUŞALIM

Üç aylarda Kuran'ı Kerim'in mealini eğer fırsat bulursak tefsirini okuyalım. Her ayeti düşünerek bu ayetlerin kâinata sunduğu mesajı fark ederek ve hatta notlar alarak okuyalım. Ömrümüz tükenmeden, imkânımız kaybolmadan yüce Rabbimizin evrene gönderdiği son vahiyle kucaklaşalım. Bizim dilimizle, bizim kavramlarımızla konuşan Rabbimizin ne istediğini hatırlama imkânı bulalım.



Namazla köprü kuralım Namaz kılma noktasında eksikliğimiz varsa bu hususla kendimizi zorlayalım. Hakkıyla kılınmış olan namaz yüce Rabbimizin bize en büyük mükâfatıdır. Çünkü Müslüman'ın miracı sayılan bu ibadette Yüce Allah'la bire bir konuşma imkânı buluyoruz. Namaz o açıdan bir anlamda nefsi ıslah sayılmıştır. Islah edebilenler için riyasız, gösterişsiz, ıslah dolu bir namazı kılabilenler için namazı, Yüce Allah'ın ziyaretine gidiş, Onun davetine cevap vermek olarak algılayarak namazla aramızı düzeltelim.



DUALAR EDİNELIM

Kendimize, yapımıza, ihtiyacımıza en uygun dualar edinelim. Hatta küçük bir deftere ihtiyacımız olan duaları yazalım ve gün boyu bunları birer kez okuyalım. Dua rahatlamak için, derdimizi, sırrımızı içimizden veya yüksek perdeden Rabbimize arz etmek için en yüce yoldur.



ALLAH'I YÜCE İSİMLERİYLE ZİKREDELİM

Esmaül Hüsna dediğimiz o güzel isimleri her gün bir defa okumak ne kadar faydalı olur. Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Şafi; ey esirgeyen, ey bağışlayan, ey şifa veren diyerek. Evet, üç aylar da biz büyüklerin baharı. Gelin bahardan nasibimizi alalım.