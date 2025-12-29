Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken’i sokak ortasında tüfekle katletti. 3 çocuk annesi kadının hayata gözlerini yumduğu o dehşet dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken, geride gözü yaşlı 3 çocuk ve ihmaller zinciri kaldı. İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran o korkunç cinayetin görüntüleri...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.K. (42), boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i (40) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip etti. Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Köken, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi.