32 yaşındayım. İlişkide sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Eşim mutlu olmuyor. Bu durum erken boşalma mı?

İLİŞKİDE zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Kadınların orgazm uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal.

O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.



İKİNCİ BAHAR

64 yaşındayım. Ne zamandır yalnızım. Şimdi evlenmek istiyorum. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Cinsellikte sorun yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?

TAKDİR edersin ki cevap çok. Öncelikle cinsel ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilen durumlar vardır.

Öncesinde mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır.



BENİ HİÇ ANLAMIYOR

Yeni evlendim. Eşim eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "ettendir" diyor. Doğru mu?

DOĞRULUK payı var.

Sadece et mi? Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var.

Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmenin kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın.

Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin.

Testi kırılmadan hanımını dinle.



DEMANS SORUNU

Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE beden aşınır.

Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor.

Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek.

Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir.

Bunun için yaşlanmayı beklemeyin..



EYVAH DİYABET

7 yıldır şekerim var. Böbreklerim çürümüş. Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu. Şimdi diyalize girmek zorundayım. Bana yardım edin!

ÖNCE paniklemeyin.

Testlerini bilmemiz lazım.

Böbrek çürümesi var deyip diyaliz tedavisi vermedilerse durum korktuğun kadar kötü değil demektir. Hemen iç hastalıkları uzmanı bul.

Takibine gir. Gerekirse nefrolog değerlendirmesini uzmanın yapar. Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Korku, kaygı zarar verir.