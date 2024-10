EŞİMLE aşk hayatımızda sıkıntılar var. Kendisi bir türlü mutlu değil. Bunalıma girdi! "Erkekliğim bitti" diye hayata küstü! Doktor, andropozdan bahsetti. Ancak bu hastalık hakkında hiçbir şey bilmiyoruz! Ne yapalım?

EŞİN için endişelenmen normal.

Çözümden önce durum tespiti yapalım. Yaşınızdan bahsetmemişsin ancak 50 yaş üstü erkeklerdeki testesteron, yani erkeklik hormonunda yaşanan düşüşü andropoz denir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkeklerin cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce gerekli kan tahlilleri çıksın. Sonra aşk hayatınız için bir sözüm bulunur. Andropozda cinsel mutluluk sorunları yaşanır.

Ayrıca yaşam sevincinde azalır.



ŞİFRE MAGNEZYUM

SIK sık egzersiz yapıyorum. Yoga ve pilates ise favorim. Ancak spor sonrası sürekli eklemlerimde ağrı oluyor. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim.

Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.



İLACINI DÜZENLİ İÇ

ALTI aydır sürekli acıkıyorum. O an elim ayağım titriyor. Sinirleniyorum. Doktora gittim şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor. Neden?

BU anlattığın şeyler, şeker hastalığına işaret ediyor.

Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yemek, uzun süre aç kalmak, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat tüketmek, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, şeker hastalığının belirtisidir. İlaçların fazla ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir.

Yeterince su içmeyi unutma.



HER DUYDUĞUNA İNANMA

24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca şişmanım da. Yüzümdeki kıllarımın sebebi de buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum. Yardım edin.

HEMEN internetten çık. Yanlış bilgilenme panik atak yaratır.

Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve diyabete yatkınlık yapabilir.

Araştırmalara göre kadın üreme organlarında kanser riskini de artırır.

O yüzden hemen tedaviye başla.



BALIK VE LAHANA YE

İLK gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme.

Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir.

D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.